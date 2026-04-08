إطلاق نظام تأمين فردي على الحسابات لتعزيز حماية الأصول في الإمارات

شهدت الإمارات إطلاق نظام تأمين جديد على مستوى الحسابات الفردية لجميع عملائها عبر التطبيق الإماراتي المتخصص في الاستثمار في الذهب والفضة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية «أو جولد»، بالتعاون مع شركة دبي الوطنية للتأمين، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في معايير الأمان والشفافية داخل قطاع الاستثمار في المعادن الثمينة.

ويمثل هذا التطور انتقالاً من نموذج التأمين الجماعي على مستوى الشركة إلى سياسات تأمين مستقلة لكل حساب، دون أي تكلفة إضافية على المستخدمين، بما يوفر حماية مباشرة وواضحة لكل عميل ويعزز الثقة في إدارة الأصول.

وأكد بندر العثمان، مؤسس «أو جولد»، أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الأمان، مشيراً إلى أن النظام الجديد يمنح العملاء راحة البال من لحظة شراء الأصول وحتى تخزينها.

وتبرز تغطية مخاطر الحروب كعنصر محوري في هذا النظام، حيث تشمل الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والأعمال العدائية خلال عمليات نقل الأصول، دون سقف محدد، ما يعزز مستوى الحماية في الظروف الاستثنائية.

كما تشمل التغطية المخاطر المادية والبيئية المرتبطة بالتخزين داخل خزائن آمنة في دولة الإمارات، مع توضيح دقيق لنطاق التأمين والاستثناءات، مثل التآكل الطبيعي أو تأثيرات الحرارة والرطوبة غير المرتبطة بحوادث مؤمَّن عليها.

ويأتي هذا الإطلاق بعد النجاح الذي حققته خدمة «Silver Wakalah Earnings»، ليعزز موقع «أو جولد» كمنصة استثمارية رقمية توفر حلولاً آمنة وشفافة.