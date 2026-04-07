«الاتحادية للضرائب» تنفذ 176 ألف زيارة تفتيشية للأسواق بنمو 89% في 2025

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية الميدانية التي نفذتها فرقها المُختصة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى نحو 176 ألف زيارة تفتيشية خلال العام الماضي في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 89% مقارنة بعام 2024 الذي نفَّذت الهيئة خلاله نحو 93 ألف زيارة مؤكِّدة تعزيز جهودها الرقابية لمُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المُستهلكين.

وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها المُكثفة للمُساهمة الفعالة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وتعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية إلكترونية متنوعة لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المُستحقَّة، ومن بين هذه الآليات "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي شهد عمليات تطوير مُستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 6 سنوات، حيث يتم تثبيت "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونيًا يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات".

وأكد عبدالعزيز الملا أن نتائج الحملات التفتيشية المُنفَّذة خلال عام 2025 تؤكد نجاح الخطط الرقابية الشاملة التي يتم تنفيذها بدقة، فيما تُكثِّف الهيئة جهودها لمُساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية باعتبارهم شركاء استراتيجيين لتمكينهم من الامتثال الطوعي والتعامل بكفاءة ووعي مع المنظومة الضريبية.

من جانبها، قالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحرص الهيئة على حماية المُستهلكين من تسرُّب المُنتجات الضارة غير المُطابِقة لمعايير الجودة المُعتمدة في الدولة، كما تحرص على مُكافحة التهرُّب الضريبي من خلال التنفيذ الدقيق للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المُتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المُستهلكين من خلال إحكام الرقابة على أسواق الدولة".

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجهود الرقابية المُتواصلة التي تقوم بها أسفرت عن ضبط ومُصادرة 29.5 مليون عبوَّة مُخالِفة من مُنتجات التبغ غير المُطابِقة للمواصفات لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" خلال عام 2025، مُقابل نحو 11 مليون عبوَّة مُخالِفة تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 169%، كما تم ضبط نحو 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل نحو 4 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 90%.

وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمُستحقّات الضريبية والغرامات المُرتبطة بها التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية المُنفَّذة في عام 2025 بلغت أكثر من 608 ملايين درهم مُقابل 348 مليون درهم خلال الزيارات المُنفَّذة في 2024 بزيادة بلغت نسبتها نحو 75%، وأسهمت الرقابة الفعَّالة على الأسواق في الكشف عن العديد من المنشآت المُخالفة للقوانين الضريبية، كما تم توجيه إشعارات بالتسجيل إلى مُنشآت مُخالِفة.