دراجون أويل تعلن كشفاً بترولياً جديداً بمنطقة خليج السويس

أعلنت شركة دراجون أويل – المملوكة بالكامل لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو)، والهيئة المصرية العامة للبترول، عن تحقيق كشف بترولي جديد، من خلال حفر البئر الاستكشافي جنوب الوصل بمنطقة خليج السويس، ضمن جهود الشراكة لتعزيز أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأكدت نتائج تسجيلات القياسات البئرية وجود خزان بترولي ضمن تكوين الرديس السفلي، وتشير التقديرات إلى إضافة نحو 8 ملايين برميل زيت أصلي في المكامن.

كما أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر معدل إنتاج يبلغ أكثر من 2000 برميل زيت يومياً.

ويأتي الاستكشاف، نتيجة تنفيذ برنامج متكامل للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وتطبيق أحدث تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، باستخدام تقنية (أو بي إن) المتخصص في تحديد تراكيب جيولوجية واعدة، ومواقع استكشافية جديدة ذات إمكانات عالية.

ويعكس الإنجاز نجاح التعاون بين دراجون أويل وشركائها في مصر، وتعزيز جهود الشراكات بتطوير الإنتاج في خليج السويس، بما يتماشى مع خطط تنمية الموارد الهيدروكربونية، وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.