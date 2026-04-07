1.66 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقارية في الإمارة سجلت خلال شهر مارس الماضي 938 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن إحصائيات شهر مارس تعكس استقرار السوق العقارية في الإمارة، ومحافظتها على معدلاتها الإيجابية. وأوضح أن منطقة العامرة شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 185 مليون درهم، فيما بلغ حجم التداول 1.2 مليار درهم من إجمالي 680 عملية تداول.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن بقيمة إجمالية 305 ملايين درهم، تصدرتها منطقة «الجرف الصناعية 3» بأعلى قيمة رهن بلغت 24.4 مليون درهم، وتصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، فيما جاء حي «الحليو2» في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً يليه «الزاهية» ثم «الحليو1».