3200 عضو لـ«معهد المحاسبين القانونيين في الهند» في دبي

نجح معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) في ترسيخ مكانته مظلة مهنية رائدة تضم أكثر من 3200 عضو داخل دبي، مع امتداد تأثيره ليشمل ما يزيد على 6000 مهني في المنطقة، يمثلون أكثر من 1550 شركة متعددة الجنسيات ومؤسسات متنوعة، ما يعكس قوة حضوره واتساع شبكة أعضائه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعلن فرع دبي التابع لـ «معهد المحاسبين القانونيين في الهند» عن تشكيل لجنته التنفيذية الجديدة للعام الجاري، في خطوة تعكس استمرار تطوره بوصفه واحداً من أبرز التجمعات المهنية في قطاع المحاسبة على مستوى المنطقة. وتولى ريشي تشاولا رئاسة الفرع، مدعوماً بأميت خيتان نائباً للرئيس، وآشنا مولجاونكار أميناً للسر، وسانجاي جاجاراني أميناً للصندوق، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية: فيجايا موهان، ديكسيت جاين، ماهيندرا خياني، أوغامورثي تي، ومانيش ساراف.

ويُعد فرع دبي من أكبر الفروع الخارجية وأكثرها نشاطاً ضمن شبكة معهد المحاسبين القانونيين في الهند، إذ تأسس عام 1982، ويعمل الفرع تحت إشراف المعهد الأم الذي يتمتع بحضور عالمي واسع في أكثر من 85 مدينة عبر 47 دولة، ما يعزز من قوة شبكته المهنية وتأثيره الدولي، ويمنح أعضاءه فرصاً متقدمة للتواصل والتطوير المهني.

وأعرب ريشي تشاولا عن تقديره لثقة الأعضاء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز تفاعل الأعضاء مع القطاع، وتقديم رؤى عملية تواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وتتزامن مهام اللجنة الجديدة مع مرحلة تشهد فيها دولة الإمارات بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة، ما يفتح المجال أمام الفرع للعب دور أكبر في دعم أعضائه وتمكينهم من مواكبة التحولات في القطاع المالي والمحاسبي.