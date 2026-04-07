«بلدكو» تعيّن «كيو» مزود سيولة رسمياً

أعلنت شركة أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» عن تعيين «كيو لصناعات السوق» مزود سيولة رسمياً لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يعكس هذا التعيين التزام شركة بلدكو المستمر بتعزيز جودة تداول أسهمها ودعم سوق أكثر كفاءة وديناميكية لمستثمريها.

ومن خلال هذه الاتفاقية ستقوم شركة «كيو لصناعات السوق» بتوفير أسعار بيع وشراء بشكل مستمر ودعم سجل الأوامر بشكل نشط، بهدف تحسين قابلية التداول وتقليص الفروق السعرية والمساهمة في تعزيز استقرار السيولة المعروضة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعيين في تعزيز جودة السوق بشكل عام لأسهم بلدكو من خلال تحسين ظروف تنفيذ الصفقات للمستثمرين وتعزيز الثقة ببيئة التداول اليومية للسهم، كما أن وجود سجل أوامر أقوى وأكثر توازناً من شأنه أن يدعم مشاركة أوسع من قبل المستثمرين ويوفر للمساهمين سهولة أكبر في الدخول والخروج من الاستثمار.

وقالت شمسة سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة بلدكو: تعكس هذه الخطوة التزامنا بتعزيز جودة التداول في أسهمنا وخلق بيئة سوق أكثر كفاءة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، ونثق بأن هذا التعيين سيسهم بشكل إيجابي في تعزيز وضوح أسهم بلدكو وزيادة جاذبيتها، إلى جانب تسهيل الوصول إليها وقابليتها للتداول بشكل عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال مجني شنون الرئيس التنفيذي لشركة كيو لصناعات السوق: «يتمثل دورنا في دعم سوق منظم وموثوق وفعال لأسهم بلدكو من خلال المساهمة بسيولة ثنائية متسقة وإدارة نشطة لدفتر الأوامر».