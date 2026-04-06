منصور بن زايد: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة تمديد «نافس» حتى 2040

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، بما يعكس نهجاً وطنياً راسخاً يضع المواطن في مقدمة الأولويات، ويجعل من تمكين الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية الشاملة.

كما أعلن سموه اعتماد حزمة من التحديثات على برنامج «نافس»، تزامناً مع «عام الأسرة»، تشمل إطلاق برامج مخصصة لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، إلى جانب إقرار علاوة الأبناء دون حد أقصى لعددهم، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة ودعم جودة الحياة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تنفيذاً لتوجيهات صاحب رئيس الدولة حفظه الله، نعلن عن تمديد برنامج نافس حتى عام 2040، وذلك تأكيداً لنهجٍ وطني راسخ يضع المواطن في مقدمة الأولويات، ويجعل من تمكين الكفاءات الوطنية ركيزةً أساسية لتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ استدامة مسيرتها ونهضتها الشاملة".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا حزمة من التحديثات على برنامج نافس، تزامناً مع عام الأسرة، تشمل إطلاق برامج لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، وجعل علاوة الأبناء بدون حد أقصى لعددهم، وذلك تعزيزاً لاستقرار الأسرة، ودعماً لجودة الحياة، وانسجاماً مع توجهات الدولة نحو تمكين المجتمع وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية".