20.3 مليار درهم من «أبوظبي الإسلامي» لتمويل المشاريع المستدامة 2025

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تقديم تسهيلات بقيمة 20.3 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بنهاية العام 2025، وذلك في مؤشر يعكس التزامه بتحقيق هدفه الاستراتيجي بتوفير 60 مليار درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030.

وخلال عام 2025، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز مكانته شريكاً موثوقاً في التمويل المستدام، وذلك من خلال دعمه الحكومات والمؤسسات المالية والشركات في تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والاجتماعي.

كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته شريكاً رئيسياً في التمويل المستدام، وذلك من خلال دوره المحوري في هيكلة والمشاركة في مجموعة من أبرز صفقات التمويل المستدام على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، دعماً لمبادرات استراتيجية في مجالي الطاقة المتجددة والاستدامة. وشملت هذه الصفقات تمويلات مشاريع واسعة النطاق لتطوير الطاقة المتجددة، بما يعزز التوجهات للتحول طويل الأمد نحو الطاقة النظيفة. كما ساهم المصرف في عدد من صفقات التمويل المشترك المرتبطة بالاستدامة على مستوى المنطقة، بما يعزز التعاون العابر للحدود، ويدعم تطوير هياكل تمويل متوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وامتد نشاط المصرف إلى أسواق رأس المال الإسلامية عبر الصكوك المستدامة، حيث تولى أدواراً رئيسية في عدد من الإصدارات لصالح العديد من المؤسسات المالية والشركات بما يتماشى مع تطلعاتها لاعتماد حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة.

وتعكس الصفقات دور مصرف أبوظبي الإسلامي المحوري في توفير حلول التمويل المستدام لعدد من القطاعات الرئيسية، وتواكب الطلب المتسارع في المنطقة على أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعايير الاستدامة.

ويجسد أداء مصرف أبوظبي الإسلامي نمو سوق التمويل المستدام في الإمارات والمنطقة، إلى جانب التزامه بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية ضمن أنشطته التمويلية. ويعد وصول التمويلات المستدامة إلى 20.3 مليار درهم خطوة متقدمة نحو تحقيق هدفه المتمثل في توفير 60 مليار درهم بحلول عام 2030، ليعزز بذلك من مكانته شريكاً رئيسياً للتمويل المستدام الإسلامي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ومع بداية عام 2026، يواصل المصرف التركيز على توسيع نطاق منتجاته وحلوله المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دعماً للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيزاً للقيمة طويلة الأجل لجميع الشركاء المعنيين.

ويوفر إطار التمويل المستدام في مصرف أبوظبي الإسلامي منهجية واضحة لتوجيه عمل المصرف في تحديد صفقات التمويل الأخضر والاجتماعي والمرتبط بالاستدامة، وهيكلتها والإفصاح عنها.