«موانئ نواتوم» تتسلم 9 رافعات قبل افتتاح محطة سفاجا المصرية

أعلنت اليوم موانئ نواتوم، ذراع مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) لتشغيل الموانئ الدولية، وصول 3 رافعات رصيف، و6 رافعات جسرية مطاطية إلى محطتها الجديدة متعددة الأغراض في سفاجا بمصر. وتأتي الخطوة الرئيسية قبيل الافتتاح المرتقب في وقت لاحق من هذا العام لهذا المنفذ البحري التجاري الرئيسي الجديد على البحر الأحمر في منطقة صعيد مصر.

واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 193 مليون درهم لشراء هذه الرافعات وتشغيلها في المحطة، التي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في النصف الثاني من عام 2026. وتعد هذه الرافعات جزءاً من إجمالي استثمارات بقيمة 200 مليون دولار التزمت المجموعة بتخصيصها لمحطة سفاجا، بعد إبرامها في عام 2023 لاتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض. ويجري تمويل المشروع جزئياً من خلال تسهيلات تمويلية بقيمة 115 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية أخرى، وفقاً لما أعلنته المجموعة في فبراير 2026، من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يمتد إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية القوية في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وقد تم بنجاح تسليم الرافعات من فئة «سوبر بوست باناماكس»، المصنعة من قبل شركة شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات الصناعية، بعد شحنها بحراً من الصين، ما يمهد لبدء الأنشطة التشغيلية المرحلية في «موانئ نواتوم - محطة سفاجا»، عقب الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية.

علامة فارقة

وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ «موانئ نواتوم»: «يمثل وصول رافعات الرصيف والرافعات الجسرية اليوم علامة فارقة في المسيرة التشغيلية لموانئ نواتوم - محطة سفاجا، قبيل افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون بوابة رئيسية جديدة لرفد التنمية الاقتصادية في منطقة صعيد مصر. ويؤكد هذا الإنجاز انتقالنا من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل في موقع حيوي واستراتيجي، حيث ستكون المحطة بوابة محورية على البحر الأحمر تدعم تدفقات التجارة العالمية وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر».

تبلغ مساحة «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» نحو 810 آلاف متر مربع، وتضم جدار رصيف بطول 1.000 متر، وساحة لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، و1 مليون طن من البضائع السائلة، بالإضافة إلى مرافق لمناولة البضائع المدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة. كما تضم المحطة مرافق متعددة تشمل مبانٍ إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة ببنية تحتية شاملة من الطرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.

وتتمتع «موانئ نواتوم - محطة سفاجا» بموقع استراتيجي فريد على ساحل البحر الأحمر، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر، لتشكل بوابة حيوية للمنطقة تعزز شبكة الربط بين مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ومسارات الشحن العالمية. وقد تم تجهيز المحطة لمناولة الحاويات، والبضائع العامة والسائلة والجافة وبضائع الدحرجة، بما يدعم تدفقات التجارة الإقليمية والدولية من خلال توفير مستويات إنتاجية عالية، وعمق غاطس لاستقبال السفن الضخمة، وتوفير أفضل العمليات والخدمات المينائية. وفضلاً عن ذلك، ستقوم المحطة بدور محوري في تمكين التنمية الصناعية في صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام، بما في ذلك تجارة الحاويات، وبضائع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للصناعة والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية لقطاع التعدين.

ويأتي المشروع الجديد ضمن استراتيجية المجموعة الأوسع لتطوير وتشغيل مرافق ومنشآت مينائية عالية الأداء عبر ممرات تجارية تتميز بمعدلات نمو مرتفعة، لا سيما في مصر التي أصبحت من أهم الأسواق الدولية للمجموعة. ويعكس تسليم الرافعات التزام «موانئ نواتوم» طويل الأمد بالاستثمار في البنية التحتية المتطورة والمعدات الحديثة عبر محفظة أعمالها، ما يعزز دورها في تقديم عمليات محطات آمنة وفاعلة وموثوقة في جميع أنحاء العالم.