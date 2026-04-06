غرفة أبوظبي تعزز شراكة «العام» و«الخاص» في ملتقى «التجار مع صُنّاع القرار»

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ملتقى «التجار مع صُنّاع القرار» في مركز أبوظبي للطاقة، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي الجهات الحكومية وقيادات القطاع الخاص ورواد الأعمال، بهدف مواءمة الجهود الوطنية ومناقشة الأولويات الاقتصادية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل المشترك ودعم مسارات النمو المستدام.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة لقاءات رفيعة المستوى جمعت صناع القرار وقادة الأعمال لبحث استقرار الأسواق وتحديات سلاسل الإمداد في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعكس التوجه المستمر لأبوظبي نحو توحيد الجهود المؤسسية وتحويل التوجهات إلى إجراءات عملية ومعالجة التحديات التشغيلية بشكل مباشر.

ركزت المناقشات خلال الملتقى على حلول تطبيقية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وبناء قدرة الإمارة على التعامل مع المتغيرات العالمية بثقة واستباقية. كما تم التطرق إلى جهود تطوير منظومة الأعمال من خلال برامج نوعية وأطر تنظيمية تمكينية، بالتوازي مع النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية.