«غرفة الشارقة» تختتم مبادرة «ليالي الذيد وليالي فِلي»

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات مبادرة «ليالي الذيد وليالي فِلي» ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2026، بإعلان الفائزين في السحوبات الكبرى على سيارتين من طراز «نيسان باترول»، والكثير من الجوائز القيمة، وسط حضور واسع من الزوار والعائلات الذين استمتعوا بالعروض الترويجية والفعاليات التراثية والثقافية.

وشهد الحفلين، اللذين أقيما في سوق شريعة الذيد وسوق فلي التراثي، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، حيث تم تكريم الفائزين بالسيارات والجوائز الأخرى، إضافة إلى تكريم الشركاء الداعمين للحدث من الجهات الحكومية والإعلامية.

تميزت فعاليات المبادرة بأجواء تراثية وترفيهية متنوعة، تضمنت عروضاً موسيقية، وأنشطة ثقافية، ومسابقات تفاعلية، إلى جانب عرض فيديوهات لأبرز فعاليات المهرجان ومسابقة أفضل تغطية للمهرجان على «إنستغرام»، لتعزيز تفاعل الزوار وإبراز الأسواق التراثية بأساليب مبتكرة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع الحراك الاقتصادي والتجاري في مناطق الإمارة المختلفة، لا سيما المنطقة الوسطى، من خلال دمج الأنشطة الترفيهية والثقافية مع الفعاليات التسويقية، بما يعزز المبيعات ويزيد الإقبال على الأسواق المحلية.

من جانبه، أشار جمال سعيد بوزنجال، منسق عام المهرجان، إلى أن المبادرة نجحت في جذب أعداد كبيرة من الزوار، وإبراز الموروث الثقافي بأسلوب تفاعلي ممتع، بينما أكدت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض، أن الفعاليات حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز عدد زوار سوق شريعة الذيد 10000 زائر، وسوق فلي التراثي 5000 زائر، مع تسجيل أكثر من 95% من المحلات زيادة في المبيعات، وارتفاع نسبة رضا المشاركين عن الجوائز والفعاليات المصاحبة.

وشملت المبادرة مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، مثل مسابقات تفاعلية وفوازير يومية، وورش توعوية وبيئية، إلى جانب برامج ترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، ما أضفى طابعاً ثقافياً وترفيهياً متكاملاً على الحدث، وجعل منه منصة نموذجية لتعزيز التجارة المحلية والتجربة السياحية في الشارقة.