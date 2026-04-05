350 ألف زائر يستقطبهم 12 معرضاً في إكسبو الشارقة بالربع الأول من 2026

واصل مركز إكسبو الشارقة تعزيز مكانته محركاً رئيسياً لنمو قطاع المعارض وسياحة الأعمال في الإمارة، مسجلاً خلال الربع الأول من 2026 استقطاب أكثر من 350 ألف زائر عبر 12 معرضاً وفعالية رئيسية بمشاركة 1500 عارض من 40 دولة، ضمن أجندة المركز السنوية التي تضم 95 معرضاً.

افتتح المركز العام بمعرض «ستيل فاب 2026» للصناعات المعدنية، بمشاركة 350 عارضاً و600 علامة تجارية على مساحة 25 ألف متر مربع، مسجلاً سبقاً تقنياً بإطلاق أول توأم رقمي للمعارض في الشرق الأوسط عبر منصة «إيثر إكس»، ما أتاح للعارضين التفاعل والحفاظ على حضورهم بعد انتهاء الحدث المباشر.

وسعى المركز لتوسيع شراكاته الدولية، إذ استقبل وفداً من شركة «ميسي إيسن» الألمانية لتعزيز التعاون في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وسط جهود لتعزيز تنافسية الإمارة على الخارطة العالمية وجذب المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن قطاع المعارض يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، موضحاً أن الإمارة تسعى للجمع بين الصناعة والتجارة والتعليم والثقافة في منظومة متكاملة تعزز الشراكات الاقتصادية.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى مرونة التشغيل وقدرة إكسبو الشارقة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتقنية، من خلال تنويع أجندته لتشمل الصناعات المعدنية، العقارات، المجوهرات، الزراعة المستدامة، والتجزئة الموسمية، مع التركيز على دمج البعد التجاري بالمجتمعي.

ويواصل مركز إكسبو الشارقة استعداداته لاستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات المقبلة، التي تشمل المعارض التجارية والتخصصية، والمهرجانات الموسمية، لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تجربة شاملة للجمهور تجمع بين التجارة والثقافة والترفيه.

وشهد المركز نجاحات بارزة في عدة قطاعات، منها العقارات: معرض «إيكرس 2026» بمشاركة 120 شركة و200 مشروع، مع إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في الإمارة.

والمجوهرات: النسخة السابعة من «جواهر الإمارات 2026» بمشاركة 180 عارضاً و500 علامة تجارية، وإطلاق «الجناح الفاخر».

والتجزئة الاستهلاكية: معرض «ليالي رمضان 2026» استقطب 150 ألف زائر وضم أكثر من 210 عارضين و700 علامة تجارية مع تخفيضات تجاوزت 75%.

وامتد نشاط إكسبو الشارقة ليشمل المنطقتين الوسطى والشرقية، ومن معارض الربع الأول الدورة الثالثة من «معرض الذيد الزراعي» في مركز إكسبو الذيد بمشاركة 40 شركة رائدة ونخبة من الخبراء لتقديم أحدث الحلول والابتكارات في أنظمة الزراعة وتقنيات الري، وركز المعرض على حلول الأمن الغذائي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد، وتطوير زراعة القمح، والزراعة المائية، استجابةً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.