نمو اقتصاد دبي يخفض مخصصات 3 بنوك 21 %

قلصت 3 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال عام 2025، بما يعادل 268 مليون درهم، بتراجع 21 %، فيما سجل صافي الأرباح الإجمالي لـ 4 بنوك بدبي نحو 35 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية.

وبحسب رصد لـ «البيان»، أظهرت القوائم المالية لـ 3 بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: «الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري»، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال 2025 بنسبة 21 %، لتصل إلى 1.007 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 1.275 مليار درهم.

استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً بنسبة 4%، حيث سجل بنك أرباحاً قدرها 23.98 مليار درهم، وزادت الأصول 16.8% إلى 1.164 تريليون درهم، وارتفعت القروض 26.8% إلى 632.85 مليار درهم، ونمت الودائع 18% إلى 786 مليار درهم.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2025 بنسبة 98.6% لتصل إلى 1.47 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2024، بنحو 106 ملايين درهم.

دبي الإسلامي

وأعلن دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2025 حيث بلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم، وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة، نمواً 20% على أساس سنوي، إلى 9 مليارات درهم، فيما سجل صافي الربح العائد إلى مالكي البنك نحو 7.5 مليارات درهم ونمت الموجودات الإجمالية 21% إلى 416 مليار درهم، وتم اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ19.3% إلى 485.4 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 406.8 ملايين درهم في عام 2024.

بنك المشرق

وحقق بنك «المشرق» نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي استراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الاستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة، التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم، ما يعكس قدرة البنك على الاستفادة من حجم وتنوع أعماله، وانضباطه التشغيلي لتحقيق ربحية قوية، رغم تطبيق ضريبة دخل الشركات.

ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال عام 2025 بـ167.47% لتصل إلى 444.16 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال عام 2024، بنحو 166.06 مليون درهم.

دبي التجاري

وبلغ صافي ربح بنك دبي التجاري 3.5 مليارات درهم بنمو 15.5%، وارتفعت الأصول 14.4% إلى 160.3 مليار درهم، وزادت القروض 8.6% إلى 101 مليار درهم، والودائع 14% إلى 111.35 مليار درهم.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ31.6% إلى 521.1 مليون درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 762.2 مليون درهم خلال عام 2024.

اقتصاد قوي

وأرجع فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، السبب الأساسي وراء انخفاض مخصصات بنوك بدبي إلى انخفاض حالات تعثر القروض، نتيجة لتحسن استرداد الأصول العقارية والرهون، بالإضافة إلى النشاط القوي في القطاعات غير النفطية بالمنطقة.

وأكد فيجاي فاليشا أن البنية التحتية الاستراتيجية بإمارة دبي والمناطق الاقتصادية الخاصة ساعدت في دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.