625 مليون درهم سوق الإعلانات الخارجية في الإمارات 2026

يصل حجم سوق الإعلانات الخارجية في دولة الإمارات خلال 2026 إلى نحو 625 مليون درهم بنمو يتجاوز 7%، مقارنة بنحو 582 مليون درهم عام 2025، وفقاً لـ«Statista» للأبحاث السوقية، مع استمرار تطور القطاع محلياً وسط تحولات تنظيمية واستثمارية.

وواصل قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، تسجيل نشاط مستقر منذ مطلع 2026، بدعم من تحديثات تنظيمية وتوسع الفرص المتاحة أمام الجهات الفاعلة في السوق، بما يضمن تنظيم المعروض ورفع كفاءة تشغيل الأصول الإعلانية. وذكرت بيانات «مدى ميديا»، أنها سجلت نحو 110 آلاف معاملة خلال عام 2024، وأصدرت 72 ألف تصريح عبر 71 نوعاً من التصاريح، ما يعكس اتساع نطاق النشاط وتنوع أدواته في دبي.

وطرحت «مدى ميديا» مزايدة لمنح حقوق تركيب وتشغيل واستثمار 195 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي، إضافة إلى 440 علماً إعلانياً على عدد من الطرق الرئيسية في دبي، ضمن جهودها لتنظيم المعروض وتحسين استغلال الأصول الإعلانية.

وأعلنت «مدى ميديا» عن ترسية عطاء على شركة آرابيان آوتدور يتعلق بحقوق التشغيل والاستثمار لمجموعة من الأصول الإعلانية الخارجية، ضمن إطار التنظيم المتبع في دبي. حضر توقيع الاتفاقية: منصور الصباحي الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة، وبيار الشويري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الشويري.

وبموجب العطاء، تمنح «آرابيان آوتدور» الحقوق التشغيلية والاستثمارية لمحفظة من الأصول الإعلانية الرقمية وغير الرقمية، تشمل 195 أصلاً إضافة إلى مجموعة من الأعلام، موزعة على شوارع ومحاور حيوية في دبي لضمان وصول واسع للجمهور.

وأشار منصور الصباحي إلى أن طرح العطاء شهد مشاركة واسعة من الجهات العاملة في القطاع، مؤكداً متابعة التنفيذ وفق المعايير التنظيمية لتطوير السوق وضمان كفاءة التشغيل بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد المحلي.

من جانبه، قال بيار الشويري: إن الشركة ستستفيد من خبراتها في القطاع لتشغيل الأصول في المواقع الحيوية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير حلول الإعلان الرقمي القابلة للشراء البرمجي، بما يعزز تطور السوق ويواكب خطط دبي الحضرية.