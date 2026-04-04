«دو» تطلق مبادرة لتعزيز خدمات الاتصالات واستمرارية أعمال الشركات الناشئة

أعلنت شركة «دو» عن إطلاق مبادرة متكاملة لتمكين مؤسسات الأعمال الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دولة الإمارات، تحت شعار «لأن استمرارية أعمالك تهمنا».

وتركز المبادرة الجديدة على تعزيز جاهزية المؤسسات، وترسيخ ازدهارها، من خلال توفير مجموعة من الحلول المتنوعة التي تخدم كافة القطاعات، وإتاحة أفضل خدمات الاتصالات لمساعدتهم على زيادة الإنتاجية، ومواصلة النمو خلال دورة حياتها المختلفة.

وانطلاقاً من رؤية «دو» بأن نجاح الأعمال يعتمد على توفير خدمات اتصالات موثوقة دون انقطاع، فإن الشركة تواصل تعزيز التزامها بدعم مجتمع الأعمال والشركات من خلال تقديم مجموعة من أفضل الحلول والخدمات المتكاملة التي تُلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وفي إطار سعي مؤسسات الأعمال لمواكبة التطور المستمر في بيئة أعمال، تؤكد «دو» أن مواصلة العمليات التشغيلية للشركات بكفاءة ضرورة حتمية خلال كافة مراحل عملها.

وترتكز مبادرة "لأن استمرارية أعمالك تهمنا"على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: توفير كافة سبل الدعم المُعزز لخدمات الاتصالات، وتقديم عروض حصرية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات، وباقات وخطط هاتف متحرك متطورة لزيادة الإنتاجية، إلى جانب إطلاق خدمات مُبتكرة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى «دو» من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ازدهار الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها الرائدة شريكاً موثوقاً يوفر كافة سبل الدعم للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من الشركات الناشئة الطموحة، وصولاً إلى المؤسسات القائمة التي تستهدف توسيع نطاق أعمالها.

وفي هذا السياق، قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: "إن «مؤسسات الأعمال تحتاج دائماً إلى شريك يمكنه دعم مسيرتها، وتوفير سبل نجاحها، من خلال العمل على تعزيز استمرارية خدمات الاتصالات. ولذلك، فإن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الحرص على تمكين الشركات، ومساعدتها على تركيز جهودها لتفعيل النمو والابتكار، حيث تضمن (دو) استمرارية ومرونة خدمات الاتصالات بكفاءة في إطار سعيها لترسيخ نجاح أعمال المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويعكس إطلاق هذه الحلول المُطوّرة رؤية «دو» لتعزيز نمو الأعمال وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات الشركات، وتلبيتها من خلال توفير حلول مرنة وموثوقة تواكب تحدياتها المُتغيرة.

ومن خلال الدعم المُتخصص وحلول الاتصال المُتقدمة، تسعى «دو» إلى ترسيخ ازدهار مجتمع الأعمال في دولة الإمارات من خلال المساعدة على مواصلة النمو بثقة، والاستعداد بقوة لمختلف التحديات المستقبلية.