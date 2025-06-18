انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات في «إكسبو الشارقة» بمشاركة 80 عارضاً

انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025، الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتنظمه شركة تكنوبيز حتى الغد، بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج المطاط والإطارات.

وافتتح فعاليات المعرض عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وبيرام براسادا راو، الرئيس التنفيذي لشركة تكنوبيز، إلى جانب شخصيات رسمية وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على الأجنحة والمنصات المتنوعة وما تعرضه من منتجات وحلول مبتكرة في مجالات المطاط والإطارات والبوليمرات، إلى جانب أحدث التقنيات في التصنيع والمعدات والخدمات الفنية.

وتعتبر نسخة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 الأكبر منذ انطلاقه، إذ يتزامن تنظيمه مع إطلاق أربع فعاليات متخصصة أخرى هي: معرض الشرق الأوسط لصناعة القوالب الدوارة، ومعرض الشرق الأوسط للبوليمرات والكابلات، ومعرض الشرق الأوسط للتركيب والبثق، وأسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط 2025، وتشكل هذه الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على التطورات المتسارعة في سلسلة القيمة الخاصة بصناعة البوليمرات. ويشهد المعرض هذا العام حضوراً مميزاً للجناح السريلانكي للمطاط والإطارات، المدعوم من مجلس تنمية الصادرات بسريلانكا.