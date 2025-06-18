«إيدج» تعزز إنتاج وصيانة أنظمة البصريات الكهربائية لـ «تاليس»

وقّعت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و«تاليس»، الشركة العالمية الرائدة في حلول التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والأمن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إنتاج وصيانة أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة لـ «تاليس».

وبموجب المذكرة ستبحث «تاليس» ومركز التميز للبصريات الكهربائية التابع لـ «ايدج» إمكانية إنشاء قدرات متخصصة في الدولة لمجموعة من أنظمة البصريات الكهربائية المتطور وتشمل مجالات التعاون: أجهزة التصوير الحراري المحمولة: صيانة سلسلة أجهزة التصوير الحراري من «تاليس»، والتي أثبتت كفاءتها الميدانية ودعم محلي لمناظير الأسلحة من «تاليس» تجمع بين رؤية النقاط الحمراء والتصوير الحراري في حل مدمج وعالي الأداء وكاميرات البصريات الكهربائية للمركبات: صيانة ودعم أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة للمركبات من «تاليس».

وقّع المذكرة الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج، وأليكسيس موريل، نائب رئيس أنشطة البصريات الكهربائية وإلكترونيات الصواريخ في تاليس، وعبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الدولة، وشهد حفل التوقيع حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وباتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، وباسكال سوريس، رئيسة شركة تاليس إنترناشونال.