شيخة النويس تبحث الابتكار في القطاع السياحي مع شركات التكنولوجيا

عقدت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، عدداً من اللقاءات مع ممثلي مجموعة من شركات تكنولوجيا السفر والسياحة الفرنسية الرائدة، حيث تمت مناقشة مستقبل تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاع السياحي وأهمية استخدام الحلول الرقمية لدعم كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز جاهزية هذا القطاع الحيوي لمواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة.

جاء ذلك على هامش مشاركة النويس في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار». وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود سعادتها لتعزيز الحوار وتبادل أفضل الخبرات مع القطاع الخاص في السياحة، استعداداً لتوليها مهام الأمين العام لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة مطلع العام المقبل.

وقالت النويس: «تعد التكنولوجيا محوراً رئيسياً ضمن رؤيتي لتطوير قطاع سياحي مستدام ومسؤول على المستويين الإقليمي والعالمي، نظراً لأنها تؤدي دوراً مهماً في خلق نماذج سياحية مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، كما تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الخصوصية».