شراكة استراتيجية بين مالية دبي و«نيوباي» دعماً لاستراتيجية دبي اللانقدية

أبرمت «مالية دبي» و«نيوباي»، مذكرة تفاهم ترمي إلى دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي كان أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024. وتعزز هذه الاتفاقية الركائز الثلاث الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية، وهي الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، كما تدعم تبادل الخبرات وجهود الرقمنة المالية.

وقع الاتفاقية أحمد مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وفيبور مندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي» NEOPAY، التي تُعد أحد أسرع مزودي حلول الدفع الرقمي نمواً في دولة الإمارات، وتلعب دوراً رئيساً في تسريع تبنّي المدفوعات الرقمية على امتداد مختلف القطاعات، بفضل حلولها التقنية المتطورة، الكفيلة بتنفيذ المدفوعات بسلاسة من قبل الشركات والأفراد.

ومن المنتظر في إطار الشراكة الجديدة، أن تتعاون مالية دبي و«نيوباي» للتعرف على الابتكارات القائمة على التكنولوجيا المالية، والاستفادة من خبرات الأخيرة في دمج الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة مختلف شرائح المجتمع على استخدام القنوات الرقمية في تنفيذ المدفوعات، سواء للرسوم الحكومية أو للمشتريات ومختلف المعاملات المالية مع المتاجر وشركات القطاع الخاص وغيرها. وعلاوة على ذلك، تدعم الاتفاقية برامج الابتكار والحاضنات التي تهدف إلى تطوير حلول مالية رقمية متقدمة، تتسم بسهولة الاستخدام والكفاءة العالية، لضمان تمتع جميع الأفراد والشركات بتجارب دفع سلسة لمختلف المعاملات المالية.

وقال أحمد مفتاح: إن الشراكة مع «نيوباي» تُعد إنجازاً مهماً في الجهود الرامية لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، موضحاً أن تسخير حلول الدفع الرقمية المتطورة من شأنه تمكين بناء منظومة مالية أكثر شمولاً، تتيح سهولة الاستفادة من المدفوعات الرقمية وترفع الكفاءة المالية للمجتمع أفراداً ومؤسسات.

وأضاف: «يعزز هذا التعاون جهودنا المستمرة لتسريع التحول نحو اقتصاد خالٍ من النقد، ما يضمن استفادة الأفراد والشركات من أنظمة دفع آمنة وسلسة ومتطورة تقنياً. ويُنتظر أن تلعب هذه المبادرة دوراً حيوياً في رسم ملامح مستقبل المعاملات الرقمية في دبي، مع استمرار الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار المالي».