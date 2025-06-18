«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لــ«كلداري إخوان»

أعلن «المشرق» تسهيل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لصالح شركة «كلداري إخوان» في خطوة متقدمة ضمن مسيرة الشركة الطموحة على طريق الاستدامة.

وتُعدّ «كلداري إخوان» إحدى أقدم وأوسع مجموعات الأعمال في دولة الإمارات، إذ تنشط في مجالات الإعلام والمعدات الثقيلة والأغذية والمشروبات والسيارات والهندسة والمشاريع وإدارة المرافق والرياضة والسفر والضيافة والعقارات، وغيرها من القطاعات.

وتعمل الشركة على تسريع تنفيذ استراتيجية استدامة متقدمة من خلال مؤشرات أداء رئيسية واضحة وأهداف طموحة تشمل مختلف الأطراف المعنية.

ويأتي ترتيب هذا التمويل في إطار علاقة الإقراض الثنائية بين المشرق والشركة، ويُعد من أكبر التسهيلات الثنائية المرتبطة بالاستدامة التي تحصل عليها مجموعة أعمال محلية حتى اليوم. وتم ربط شروط التسعير بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية محورية تركز على كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.