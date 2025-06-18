«إمباور» تطلق حملتها الصيفية وتدعو لضبط المكيفات على 24 درجة

أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حملتها الصيفية السنوية لتعزيز كفاءة استخدام طاقة التبريد كجزء من نهج «إمباور» نحو الاستدامة تحت شعار: «اضبط ووفر على 24 درجة مئوية».

وتهدف هذه الحملة، التي تنظم للعام الثاني عشر على التوالي وتستمر حتى نهاية فصل الصيف، إلى تعزيز الوعي بممارسات الاستهلاك المسؤول للطاقة لدى أكثر من 144.000 متعامل، ضمن جهود «إمباور» في دعم التحول نحو بيئة مستدامة واقتصاد منخفض الانبعاثات.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن تعزيز الوعي بممارسات الاستهلاك المسؤول للطاقة، أصبح ضرورة وطنية ومسؤولية جماعية، تتطلب تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية. ونحن في «إمباور»، نحرص على أن نكون في طليعة الداعمين للاستدامة، من خلال تقديم حلول تبريد مبتكرة تساهم في رفع كفاءة طاقة التبريد وتعزز كفاءة الموارد».

وأضاف: «إطلاق الحملة الصيفية للعام الـ12 على التوالي يجسد التزامنا بنشر الوعي بين متعاملينا حول أهمية تبني سلوكيات واعية خلال موسم الصيف. وبضبط درجة حرارة مكيف الهواء على الوضع التلقائي عند 24 درجة مئوية، يمكن لكل فرد المساهمة مباشرة في حماية البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الضغط على البنية التحتية للطاقة.

ونحن ملتزمون بدعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر، والمضي قدماً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. والحملة تترجم هذا الالتزام إلى فعل، ونمنح المتعاملين الأدوات والمعرفة ليكونوا شركاء حقيقيين بتحقيق هذا الهدف الوطني.