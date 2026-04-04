نمو قوي لإنتاج القطاع الخاص في دبي خلال مارس

تواصل نمو إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل قوي خلال مارس الماضي، على الرغم من تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال»، أعربت شركات دبي عن تفاؤل بشأن ارتفاع الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لافتاً إلى أن معدلات الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة لا تزال قوية وفقاً للمعايير التاريخية، وذلك على الرغم من الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط. وسجل مؤشر مديري المشتريات في دبي 53.2 نقطة في مارس.

وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI® في الإمارات 52.9 نقطة خلال مارس وهو أعلى من المستوى المحايد عند 50.0 نقطة ما يشير إلى استمرار تحسن في ظروف الأعمال التجارية وتم تسجيل توسع قوي بشكل عام، حيث أفادت العديد من الشركات بوجود خطوط مبيعات مرنة وأعمال مشاريع متواصلة.

وأشار إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر مارس على الرغم من إغلاق مسارات الإمداد وتراجع مستويات الطلب عالمياً، موضحاً أن العديد من الشركات أكدت وجود طلب قوي من العملاء، كما ازدادت الطلبات الدولية. وأبدت الشركات تفاؤلاً تجاه توقعات النشاط التجاري في مارس، وساعدت استراتيجيات التوسع التجاري طويلة الأجل والإنفاق الحكومي على المشاريع المحلية الرئيسية على التفاؤل.