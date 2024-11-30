«مواصلات الإمارات» تعزز أسطولها بـ 376 سيارة هيونداي هجينة



أعلنت شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات» عن تعزيز أسطولها بـ 376 سيارة جديدة من طرازات هيونداي المختلفة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع «هيونداي الإمارات» تهدف إلى تعزيز حلول النقل المستدام في الدولة. فيما تم تخصيص 60 سيارة سوناتا هايبرد ستضاف إلى أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي؛ بهدف دعم الجهود المتواصلة في العاصمة الإماراتية لجعل وسائل النقل العام أعلى كفاءة وأكثر صداقة للبيئة.



وأكد سليمان الزبن، رئيس هيونداي الإمارات، على التزام الشركة بتقديم حلول نقل مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي. وأضاف: إن هذه الشراكة مع مواصلات الإمارات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في دعم التحول نحو النقل المستدام في الدولة.



وقال دومينيك هاجرتي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتأجير في مواصلات الإمارات: ندرك في «مواصلات الإمارات» مدى التزام هيونداي بالتميز على مستوى أداء المركبات؛ وهو ما يتماشى تماماً مع معاييرنا. ولا شك في أن إدخال 60 مركبة سوناتا هايبرد إلى أسطول سيارات أجرة أبوظبي يؤكد التزامنا بالاستدامة والابتكار في آنٍ معاً، إذ تعكس هذه المبادرة سعينا إلى تحسين شبكة النقل الخاصة بنا، وفي الوقت نفسه، الحد من الانبعاثات بشكلٍ فعّال، مع الحرص على عدم المساس بالمستوى العالي من الخدمة التي يتوقعها عملاؤنا.



وتتميز السيارات الهجينة التي تم إضافتها إلى أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي، بتقنيات متطورة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير استهلاك الوقود.