مراكز التسوق تقدم أفضل العروض خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

تعود تجربة التسوق الاستثنائية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لتقدم للمتسوقين عروضاً مذهلة مع خصومات تصل إلى 90 % على منتجات لأكثر من 500 علامة تجارية في أكثر من 3000 متجر في دبي. وتتميز هذه الدورة بتمديد فترة التخفيضات لتصبح أربعة أيام، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، حيث تمت إضافة يوم آخر لتصبح من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، للمرة الأولى في تاريخ هذه التخفيضات.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تعد فرصة مثالية للتسوق والاستفادة من عروض استثنائية على منتجات من أرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية. فعلى مدار أربعة أيام، سيحظى المتسوقون بفرصة الحصول على تخفيضات هائلة على العديد من المنتجات بما في ذلك الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات، والأثاث، والمنتجات الأساسية، والإلكترونيات، والمجوهرات والساعات وغيرها.

وتعتبر «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الوقت الأمثل لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل من أشهر العلامات التجارية العالمية بأسعار استثنائية. حيث تقدم متاجر مثل ابيركرومبي & فيتش، وشارلوت تيلبوري، وجاب، وخادي، وكيت سبيد، وكيكو ميلانو، وماج، وميسوني، وناين ويست، وسترديفاريوس، وسكتشرز، وتوري بورش، والعديد من العلامات التجارية الرائدة عروضاً ترويجية رائعة على الأزياء ومستحضرات التجميل.

وحان الوقت لتجهيز المنازل لموسم الأعياد والاحتفالات، حيث تقدم العلامات التجارية الكبرى تخفيضات مذهلة تساعد العائلات على الحصول على كل ما يحتاجون إليه، بدءاً من الأدوات المنزلية وقطع الأثاث الفاخر إلى لوازم الاحتفالات الخاصة، وتشمل هذه المتاجر هومز ار اس، وجاشنمال، وليكلاند، وبان هوم، وسبيدكس، وتافولا، وذا ون، ووليم سونوما، والعديد من العلامات التجارية الأخرى.

وسيحظى عشاق التكنولوجيا بفرصة رائعة لشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات بأسعار مميزة في متاجر مثل إي سيتي، وإماكس، وجراند ستورز ديجيتال، وهارمان هاوس، وجمبو، وشرف دي جي، وفيرجن ميجاستور، ولمن يبحثون عن هدايا للأطفال، يمكنهم الاستفادة من عروض رائعة في متاجر مثل بيتي باتو، وماماز وباباز، وبيبي شوب، وكارترز، وفايف ليتل داكس، ولتل انجلز، والعديد غيرها.

وتكتمل الإطلالة الجذابة مع أفضل الأسعار على القطع المثالية في متاجر مثل: جيوكس، واكسسورايز، والفطيم للساعات والمجوهرات، وفوت لوكر، وكوتش، وكيبلينج، وريفولي، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى.

وتقام «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في أشهر مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، ونخيل مول، والواحة مول، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا أوتلت فيليدج، ووافي، وغيرها الكثير.