الشارقة لإدارة الأصول تحتفل بعيد الاتحاد

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، بعيد الاتحاد الـ53 لقيام دولة الإمارات، وذلك بحفل كبير وفعاليات مميزة نظمتها في سوق الجبيل في مدينة الشارقة، بحضور وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجميع قيادات الشركة وموظفيها من مختلف المشاريع والشركات التابعة لها.

وبدأ الاحتفال برفع علم الدولة وعزف السلام الوطني، إلى جانب العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية وإلقاء القصائد الشعرية، كما استمتع الحضور بالمشاركة في مسيرة القوارب البحرية على الواجهة المائية لسوق الجبيل، التي حملت الأعلام الوطنية وتعالت بها الأهازيج الوطنية الإماراتية، لترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية للصيادين ونادي الشارقة للرياضات البحرية، إضافة إلى فقرة موسيقية وطنية قدمها مجموعة من الأطفال من الحضانة الملكية الإنجليزية.

وبهذه المناسبة، قال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشركة: نحتفل اليوم بالذكرى الـ53 لاتحاد دولة الإمارات، وهي مناسبة مميزة للوقوف على ما حققته الإمارات من تطور وازدهار على جميع الأصعدة، واستذكار للمسيرة العظيمة والرؤية الاستشرافية التي بدأها آباؤنا المؤسسون، الذين أسسوا دولة قوية ومزدهرة في مختلف المجالات ووضعوا الأسس الراسخة للوحدة والتنمية المستدامة.

وأضاف المدفع: ونحن اليوم في الشارقة لإدارة الأصول، نواصل العمل لتحقيق مسيرة التنمية والازدهار بكل عزيمة وإصرار، من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع والاستثمارات المختلفة، التي تحقق الريادة والتنمية في جميع القطاعات وتعزز مكانة الإمارات على المستويات الإقليمية والعالمية.

كما استعرض الحفل فيديو يقدم أبرز المحطات المضيئة في مسيرة شركة الشارقة لإدارة الأصول، موضحاً الإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة في مسيرتها، ودورها الريادي في دعم رؤية الدولة في التقدم والازدهار.