دبي تشهد فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد

شهدت دبي عدداً من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات، حيث احتفلت سوق دبي الحرة بهذه المناسبة، حيث اجتمعت جميع الأقسام معاً من أجل برنامج من الأنشطة في المقر الرئيسي للشركة في أم رمول.

تم تحويل جزء من مستودع الشركة بالكامل إلى مجلس عربي، حيث تم افتتاح الاحتفالات رسمياً من قبل راميش سيدامبي، المدير العام، وصلاح تهلك، نائب المدير العام.

كجزء من الاحتفالات، استمتع المسؤولون التنفيذيون والموظفون في سوق دبي الحرة بمعرض وأنشطة إماراتية أصيلة عرضت التقاليد والهندسة المعمارية والتاريخ الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع عروض حية للثقافة الإماراتية بما في ذلك الخط العربي وزخرفة الحناء والصيد بالصقور والمأكولات الإماراتية التقليدية.

تم تزيين مكتب الاستقبال الرئيسي والطابق الأول أيضاً بموضوعات إماراتية، بينما تم تقديم الطعام والمشروبات بما في ذلك محطة الحلوى الحية ومحطة الآيس كريم بنكهة إماراتية.

وقال راميش سيدامبي: «بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات، نفخر بما حققته هذه الدولة على مر السنين، وهذا الاحتفال هو وسيلة مثالية للاعتراف بما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لنا جميعاً. شكراً لفريق الموارد البشرية لدينا على تنظيم هذا الاحتفال الأصيل بالتقاليد الإماراتية».

قائمة طعام وطنية

وفي إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد لدولة الإمارات قام مطعم «آشا» في وافي سيتي بإعداد قائمة طعام استوحاها الشيف جوبر من روح هذه المناسبة الوطنية، جامعاً فيها أشهى النكهات واللمسات الفنية من المطبخين الهندي والإماراتي. تشكيلة فاخرة ومبتكرة من الأطباق تعكس معاني حب الوطن والفخامة، وتضم طبقه الفني الفريد دجاج تيكا المزين بألوان العلم الإماراتي الزاهية، وطبق ناتشوز دجاج تيكا المحشو، كفتة لحم بصلصة الماكهاني، برياني دجاج باليخني، وغيرها الكثير من الخيارات الشهية. واختتموا احتفالكم بمذاق حلو مع حلوى «سون بابدي» الشهية مع الآيس كريم بالفستق الحلبي.

والمطعم المرموق عالمياً الذي يمتلك 14 فرعاً تأسس واستلهم فكرته من الأيقونة العالمية، المغنية والممثلة الهندية الشهيرة «آشا بوسلي»، التي لا تزال تشرف شخصياً على اختيار التوابل لضمان تقديم تجربة طهي تحمل بصمة فريدة كصوتها المميز، بحيث تتجلى فلسفتها في فن الطهو في كل مطبخ من مطابخ المطعم ويعيشها كل من زار المطعم. تأسس مطعم «آشا» في عام 2002 ليقدم توليفة فريدة بين المأكولات الهندية الشمالية الغربية الأصيلة بلمسة عصرية وبين الخدمة الاستثنائية والأجواء الخاصة، والتي تعكس مسيرة نجاح مستمرة منذ أكثر من 22 عاماً. ولقد نجح المطعم، خلال هذه السنوات، في ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة لدى الذواقة على مستوى المنطقة والعالم.