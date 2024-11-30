افتتاح «زيكر سبيس» لتعزيز تجارب التنقل الكهربائي في أبوظبي

استكمالاً لخططها التوسعية في إطار مسيرة التطور والنمو، أعلنت مجموعة عبد الواحد الرستماني، الوكيل الحصري لـ «زيكر» في دولة الإمارات، العلامة التجارية العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة، تحت إشراف مجموعة جيلي القابضة، عن افتتاح «زيكر سبيس» Zeekr Space، صالة العرض المتخصصة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويجسد هذا الإنجاز، التزام «زيكر» المتواصل بتحقيق تجربة سلسلة واستثنائية لعملائها في كافة أرجاء الإمارات، حيث كانت الانطلاقة مع صالة العرض الأولى التي افتتحتها في وقتٍ سباق من هذا العام في دبي، على طريق الشيخ زايد.

سيسهم هذا المرفق المتطور في تعزيز مكانة وانتشار «زيكر» في البلاد، ما يعزز التزامها بالتنقل المستدام. كما تمثل صالة العرض الجديدة خطوة مهمة في إطار جهود العلامة التجارية لنقل تجربتها الرائدة في مجال التنقل الكهربائي للسائقين المميزين في العاصمة أبوظبي.

تتيح صالة العرض Zeekr Space، التي تقع في شارع عتيق بن عزران الرميثي في منطقة الروضة، للزوار استكشاف التكنولوجيا المتطورة والتصميم الرفيع والأداء المتميز لسيارة Zeekr 001، وZeekr X، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة. تم تصميم الصالة كمرکز لعشاق السيارات الكهربائية، حيث توفر عروضاً تفاعلية واستشارات مخصصة وفرصاً لتجارب القيادة، ما يوفر تجربة سلسة تعكس التزام «زيكر» بالابتكار والاستدامة، وتقدم تجربة مميزة لمستخدمي السيارات الكهربائية الفاخرة.

حضر حفل الافتتاح السيد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة Zeekr PAB، وكبار المسؤولين من مجموعة عبد الواحد الرستماني Zeekr، إلى جانب محبي العلامة التجارية وممثلين عن وسائل الإعلام. وكانون وانغ، المدير العام لشركة ZEEKR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ميشيل عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة Zeekr PAB: «بعد الإطلاق الناجح لعلامة «زيكر» في دولة الإمارات في وقتٍ سابق من عام 2024، نواصل بوتيرة سريعة، في تنفيذ خططنا التوسعية وتعزيز انتشار العلامة التجارية، من خلال افتتاح صالة العرض الجديدة في أبوظبي. تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية، ليس فقط التزام مجموعة عبد الواحد الرستماني و«زيكر» بالتنقل المستدام، بل تتماشى أيضاً على نحو مثالي مع المبادرات المستقبلية لمدينة أبوظبي وأهداف الاستدامة الأوسع نطاقاً للدولة. نحن واثقون من أن السيارات الكهربائية الفاخرة من Zeekr ستلقى صدى قوياً لدى السائقين المهتمين بالاستدامة البيئية في العاصمة».

وأضاف كانون وانغ، المدير العام لشركة «زيكر» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل هذا الإنجاز دليلاً على قوة شراكتنا مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي كان لخبرتها دور محوري في تأسيس وانطلاقة Zeekr في الإمارات العربية المتحدة. ومع افتتاح صالة العرض المتخصصة في أبوظبي، نقدم أداءً لا مثيل له، وحرفية فائقة، وتكنولوجيا متقدمة، وتجربة عملاء عالمية المستوى للسائقين المميزين في العاصمة. معاً، نتطلع إلى إعادة صياغة معايير ملكية وتجربة سيارة كهربائية فاخرة».