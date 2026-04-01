مؤسسة «ستاندرد تشارترد» تطلق برنامج «المرأة والتكنولوجيا» في الإمارات

أعلنت مؤسسة ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع فيلدج كابيتال، إطلاق الدورة الثامنة من برنامج «المرأة والتكنولوجيا» في الإمارات، بهدف تمكين رائدات الأعمال وتسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، ضمن توجه يعزز الابتكار والتنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويقدم البرنامج في نسخته لعام 2026 حزمة متكاملة تشمل تدريباً متخصصاً في الجاهزية الاستثمارية، إلى جانب تمويل تحفيزي، وإتاحة الوصول إلى شبكات أعمال عالمية، ما يمنح رائدات الأعمال الأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهن والتوسع بثقة في الأسواق المحلية والدولية. وفي الدولة، سيتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع شركة «3C» الاستشارية، مستفيدة من خبرتها في دعم منظومات ريادة الأعمال.

وأكدت رولا أبومنه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واقتصاد المعرفة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه رائدات الأعمال في دفع عجلة النمو عبر تقديم نماذج أعمال مبتكرة تسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل.

من جانبه أشار ناكامي والونيووا، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في فيلدج كابيتال، إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق شركات تقودها نساء لإيرادات إضافية تجاوزت مليوني دولار خلال عام 2025، ما يؤكد أهمية توفير الدعم المنهجي والتمويل التحفيزي في تعزيز استدامة الشركات الناشئة.

كما أوضحت ميديا نوتشنتيني، مؤسسة شركة C3، أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي والتدريبي، بل يسهم في بناء مجتمع متكامل من رائدات الأعمال يواصلن دعم بعضهن البعض حتى بعد انتهاء البرنامج، ما يعزز استدامة الأثر على المدى الطويل. وعلى المستوى العالمي، يستند البرنامج إلى سجل قوي، حيث دعم أكثر من 4000 امرأة في 17 سوقاً، مع تخصيص أكثر من 600 ألف دولار كتمويل خلال عام 2026 عبر 12 سوقاً. ودعت مؤسسة ستاندرد تشارترد رائدات الأعمال في الدولة إلى التقديم للبرنامج قبل 15 مايو 2026، على أن تنطلق فعالياته من يونيو وحتى أكتوبر.