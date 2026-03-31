الإمارات جاهزة لتلبية احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية الأساسية

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً متقدماً للأنشطة الاقتصادية في مجال الغذاء، حيث تمتلك بنية تحتية متكاملة تقوم على أفضل الممارسات العالمية، والتكنولوجيا الحديثة، وسلاسل الإمداد المرنة. وتسهم هذه المقومات المتميزة بشكل فعّال في ضمان استدامة تدفق السلع الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة في أسواق الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها معاليه إلى شركة أبوظبي للزيوت النباتية، والتي تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تهدف إلى متابعة كفاءة وجاهزية سلاسل الإمداد الغذائي ومستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكان في استقباله نيرمان شيتي، المدير التنفيذي للشركة؛ وإسماعيل مبارك البلوشي، مدير شؤون الموظفين والعلاقات بالشركة: وراميش دودت، مدير التصنيع للشركة.

وقال معالي عبدالله بن طوق: «تمثل الصناعات الغذائية، بما فيها صناعة الزيوت النباتية، أحد المحركات الرئيسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطنية، حيث تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي والتنوع الاقتصادي».

وأضاف معاليه: «تمثل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية نموذجاً ريادياً للصناعة الإماراتية المتقدمة، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الإنتاجية وتلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، ما يمكنها من التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً. وفي ظل الظروف الراهنة، تؤدي هذه الشركات دوراً محورياً في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الغذائي واستقرار الأسواق، بما يعزز جاهزية الدولة لتلبية احتياجات المستهلكين من السلع الاستهلاكية الأساسية، ويرسّخ مكانة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي، في ضوء مستهدفات رؤية»نحن الإمارات 2031«.

من جانبه، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة:»تشرّفنا باستقبال معالي عبدالله بن طوق المري في شركة أبوظبي للزيوت النباتية، في زيارة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتؤكد التزامنا المشترك بدعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، والتي تؤكد أهمية بناء منظومات إمداد أكثر مرونة واستدامة. وفي غذاء القابضة، نواصل العمل على تطوير قدراتنا الإنتاجية المحلية، وتبني أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، بما يضمن استمرارية توفر المنتجات الغذائية الأساسية".

وتُعد شركة أبوظبي للزيوت النباتية من الجهات الداعمة للأمن الغذائي في الدولة، حيث تسهم في توفير المنتجات الأساسية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد بكفاءة عالية، بما يعزز استقرار السوق المحلي.

وخلال الجولة، تفقّد معاليه مراحل الإنتاج المختلفة لمصنع الشركة، بدءاً من استقبال الزيوت الخام من الأسواق الخارجية، مروراً بعمليات التكرير التي تتم وفق أحدث التقنيات لإزالة الشوائب وتحسين جودة المنتج، ووصولاً إلى مراحل التعبئة والتغليف النهائية التي تتم وفق أنظمة رقابة صارمة تضمن سلامة المنتج واستقراره.

واطلع معاليه على القدرات التشغيلية المتقدمة للمصنع، والذي تزيد طاقته الإنتاجية عن 200 ألف طن متري سنوياً من الزيوت النباتية، إلى جانب امتلاكه خزانات تخزين بسعة تصل إلى أكثر من 40 ألف طن متري، مما يعزز كفاءة إدارة المخزون ويدعم استمرارية الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية والإقليمية، إضافة إلى منظومة توزيع متكاملة تعتمد على شبكة لوجستية متقدمة وسلاسل إمداد ومرافق تخزين حديثة، حيث تقوم الشركة وشركاؤها بالتوزيع إلى قرابة 17 علامة تجارية من زيوت الطعام، بما في ذلك تعبئة وتصنيع علامات تجارية لطرف ثالث.

من جانبها، أطلعت الشركة معاليه على امتداد أعمالها وتوسعاتها في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تغطي منتجاتها دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وتخدم قطاعات متنوعة تشمل تجارة التجزئة والصناعات الغذائية وقطاع الضيافة والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية.

يُذكر أن قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها 148.6 مليار درهم خلال العام 2024 بنسبة نمو 16.8% مقارنةً بـ 127.2 مليار درهم في عام2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نمواً بنسبة 10.9% لتصل إلى 24.2 مليار درهم في العام الماضي مقارنةً بعام 2023.