«إيساس» التركية تخطط لمضاعفة حضورها في الإمارات

أكدت مجموعة «إيساس» التركية أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها أحد أكثر المراكز العالمية حيوية للتجارة والاستثمار والابتكار، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن ركائز التعاون الاقتصادي في الإمارات قوية، وتوفر فرصاً واسعة للشركات العالمية.

وقال شاتاي أوزدورو، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الإمارات نجحت في بناء بيئة أعمال جاذبة بفضل سياساتها القائمة على الانفتاح الاقتصادي والتنويع والابتكار والترابط العالمي، ما يعزز موقعها مركزاً رائداً لرأس المال العالمي والشراكات الاستراتيجية، ويفتح المجال أمام فرص جديدة للشركات التي تسعى إلى الاستثمار والتوسع في المنطقة.

وأضاف أن المجموعة تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دولة الإمارات والمنطقة ككل، باعتبارها خطوة استراتيجية تحقق منافع متبادلة وتدعم نمو الأعمال.

وأوضح أن الشرق الأوسط لطالما شكّل منطقة ذات أهمية تاريخية وثقافية لتركيا، مؤكداً أن المجموعة، التي أسستها عائلة شفكت صابانجي، تمتلك علاقات تجارية ممتدة في المنطقة منذ سنوات طويلة.

وفيما يتعلق باستثمارات المجموعة في الإمارات، أوضح شاتاي أوزدورو أن «إيساس» تمتلك حالياً استثمارات مشتركة مع شركاء محليين، وتسعى إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن المجموعة تدير حالياً 36 متجراً وأكثر من 230 نقطة بيع في الدولة، ما يمنحها قاعدة قوية في أحد أهم أسواقها الدولية ذات الأولوية. وأشار إلى أن المجموعة تخطط خلال السنوات المقبلة إلى مضاعفة حضورها في السوق الإماراتية عبر توسيع شبكة متاجرها وتعزيز حضورها لدى العملاء الرئيسيين، بهدف تحقيق نقلة نوعية في حجم الأعمال والانتشار.

وأكد أن من بين أبرز أهداف المجموعة في الإمارات تعزيز مكانة علامة التجميل فلورمار لتكون ضمن أفضل ثلاث علامات تجميل في السوق الإماراتية، مع العمل في الوقت نفسه على ترسيخ موقع الإمارات مركزاً إقليمياً لنمو أعمال الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن علاقات المجموعة مع الإمارات بُنيت على شراكات طويلة الأمد وحوار استثماري مستمر وعلاقات اقتصادية قوية مع مختلف أصحاب المصلحة في المنطقة.

وأشار شاتاي أوزدورو إلى أن المجموعة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع استثماراتها في الملكية الخاصة والعقارات عبر أسواق تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية والولايات المتحدة، من خلال العمل مع شركاء دوليين والمساهمة في خلق فرص استثمارية عابرة للحدود. وأكد أن الإمارات ستظل محوراً رئيسياً في استراتيجية النمو الإقليمية للمجموعة خلال السنوات المقبلة.