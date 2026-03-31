«الإمارات دبي الوطني» يستكمل تمويلاً عالمياً بقيمة 2.25 مليار دولار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن نجاحه في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي.

وتشمل هذه الصفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وتسهيلات مشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. ويمثل التمويلان سوياً إحدى أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار أمريكي، وشهد الاكتتاب فيه إقبالاً كبيراً فاق ضعف حجم المبلغ المطلوب، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في قوة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.

ورغم التحديات الإقليمية والعالمية تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة. وتعزز هذه التسهيلات السيولة، وتنوع مصادر التمويل، وتوفر موارد طويلة الأجل بالدولار الأمريكي لدعم النمو الاستراتيجي وتعزيز قيمة المساهمين.

وقام «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتمت هذه التسهيلات أيضاً بأسعار تنافسية للغاية بين نظراء المصرف في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وتستند هذه الصفقة إلى سجل المجموعة الحافل في أسواق رأس المال بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، وإصدار «الإمارات الإسلامي» لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025. وتؤكد هذه الإنجازات مجتمعة عمق قدرات المجموعة في أسواق رأس المال والتمويل المشترك، فضلاً عن تعزيز ريادتها في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة.

وبهذه المناسبة قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعزز إتمام هذه الصفقة التمويلية بنجاح المكانة الائتمانية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانتنا كأحد الأطراف المفضلة في أسواق القروض العالمية. ويعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدينا، ودعم تنفيذ طموحاتنا التنموية طويلة الأجل».

ومن جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه التمويلات المشتركة استراتيجية رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وإدارته المالية المدروسة، وستسهم في تعزيز مكانتنا التمويلية بالدولار الأمريكي على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق القيمة المستدامة».

واستقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا، وتعزز المكانة الراسخة لبنك الإمارات دبي الوطني في أسواق القروض الدولية، وتعكس الثقة المستمرة في مرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإطاره التنظيمي.

وقام كل من بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني. بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة «الإمارات الإسلامي».