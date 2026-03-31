«الإمارات الإسلامي» يستكمل تسهيلاً مشترَكاً بـ 500 مليون دولار لتعزيز تمويل السلع

أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية المتخصصة في دولة الإمارات، الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتُعد هذه الصفقة محطة بارزة تعكس إنجازاً مهماً للإمارات الإسلامي وقدرته على توفير تمويل طويل الأمد بالدولار الأمريكي.

وتمت هذه الصفقة بنسبة ربح تنافسية للغاية لفترة استحقاق تمتد لخمس سنوات، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ المنضبط والتنسيق السلس بين مختلف الأطراف المعنية.

وشهد هذا التسهيل إقبالاً واسعاً من عدد من المصارف الرائدة عالمياً، في دلالة واضحة على متانة علاقات «الإمارات الإسلامي» مع المؤسسات المالية العالمية، ومكانته الراسخة كشريك موثوق على الساحة المصرفية.

وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يسرنا الإعلان عن الاستكمال الناجح لتسهيل مشترك لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة، والذي من شأنه تعزيز قدرة ’الإمارات الإسلامي‘ على النمو الاستراتيجي. كما تدعم هذه الخطوة توجهنا نحو الابتكار الهادف، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتمكيننا من تحقيق مستهدفاتنا التمويلية».

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «إن إتمام هذا التسهيل المشترك لمدة خمس سنوات بنسبة ربح تنافسية استثنائية، ووسط طلب قوي من مصارف دولية، يُعد دليلاً واضحاً على ثقة السوق في متانة الوضع المالي ’للإمارات الإسلامي‘، وكفاءة إدارته ورؤيته الاستراتيجية. كما يُعزز هذا التمويل مركز السيولة القوي للمصرف، مما يمكننا من مواصلة دعم شركائنا والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات العربية المتحدة».

يذكر أيضاً أن «الإمارات الإسلامي» يُعد مصرفاً رائداً في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة، وهذا ما تجلى في إصداره الناجح لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025.