عمومية «دو» تُقر توزيع 2.9 مليار درهم أرباحاً قياسية عن 2025

عقدت «دو»، الشركة المتخصصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقرها الرئيس بمنطقة دبي هيلز.

وخلال الاجتماع وافق المساهمون على بيانات النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، واعتمدوا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.81 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة لعام 2025، إلى 2.9 مليار درهم، مع توزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام. وبذلك، يصل إجمالي التوزيعات النقدية للشركة عن عام 2025، إلى 64 فلساً للسهم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً في تاريخ توزيع أرباح الشركة، بما يعكس النموّ القوي للشركة وأدائها المتميّز. كما انتخب المساهمون مطر البلوشي عضواً لمجلس الإدارة في الشركة.

وحققت «دو» أداءً مالياً قوياً خلال عام 2025، استطاعت من خلاله مواصلة مسار النمو المتوازن عبر مختلف قطاعات أعمالها، مدعوماً بإدارة فعّالة للتكاليف، وتنفيذ تشغيلي قوي، انعكس إيجابياً على نتائجها المالية. وقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.7 %، متجاوزة التوقعات المستهدفة، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نسبة 46.1 %، مُسجلاً نمواً بمقدار 1.9 نقطة مئوية، مع زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4 %. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة قوية، بلغت 16.8 %، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.9 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة، إلى جانب كفاءة الأداء التشغيلي، ما يرسخ المكانة الرائدة لـ «دو» كشريك موثوق للأفراد والمؤسسات على مستوى المنطقة.