«موديز» تثبت تصنيف «رأس الخيمة الوطني» عند Baa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفات بنك رأس الخيمة الوطني، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وذلك عقب مراجعتها الدورية التي أجرتها لجنة التصنيف في 18 مارس 2026، في خطوة تعكس استمرار قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

وأبقت الوكالة على تصنيف الودائع طويلة الأجل عند مستوى Baa1، مع تثبيت التقييم الائتماني الأساسي (BCA) عند baa3، وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك، وانضباطه في تنفيذ استراتيجيته، إلى جانب مرونته في مواجهة التحديات عبر مختلف أنشطته المصرفية.

ويبرز تثبيت التصنيفات التقدم الذي حققه البنك خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين جودة الأصول، وتعزيز قاعدة رأس المال، وتحقيق نمو متوازن في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، بما يدعم استقرار أدائه المالي.

كما تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية تحسن جودة الأرباح واستقرار هيكل التمويل، إلى جانب قوة السيولة، وهي عوامل مدعومة بنموذج أعمال متوازن يركز على التنويع والكفاءة التشغيلية.

ويستفيد البنك من موقع قوي يتيح له مواصلة هذا الزخم، مستنداً إلى إدارة منضبطة للمخاطر، وقاعدة رأسمالية قوية، وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز فرصه في تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.

وقال جعفر نيني، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة: إن البنك يواصل الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، مدعومة بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة مقارنة بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات، ما يعزز قدرته على دعم العملاء والاستثمار في فرص النمو المستقبلية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعم استراتيجية البنك للتحول إلى بنك رقمي بلمسة إنسانية، مع التركيز على الابتكار وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات العملاء في بيئة مالية متسارعة التغير.