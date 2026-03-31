«نيـوتيرا» تضع حجر أساس «إلمورا» في جميرا جاردن سيتي بتكلفة 130 مليون درهم

أعلنت شركة «نيـوتيرا للتطوير العقاري»، ومقرها دبي والمتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية، وضع حجر الأساس لمشروع «إلمورا»، بمنطقة جميرا جاردن سيتي، والذي من المقرر استكماله وتسليمه في فبراير 2028، كما كشفت الشركة عن خططها لإطلاق مشروعها المقبل في مدينة دبي للإنتاج، على أن يتم الإعلان عنه رسمياً خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتعمل شركة «نيـوتيرا للتطوير العقاري» على تطوير البرج السكني الفاخر «إلمورا» بقيمة إجمالية تقدر بنحو 130 مليون درهم، بالتعاون مع شركة «جريد» GRID بصفتها شريكاً لإدارة دورة حياة التطوير. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الحيوي بالقرب من شارع الشيخ زايد، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية العصرية، تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، وقد تم بيع نحو 80% من إجمالي وحداته حتى الآن.

وقال نارش بيرواني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «نيـوتيرا للتطوير العقاري»: «يمثل وضع حجر الأساس لمشروع «إلمورا» في جميرا جاردن سيتي محطة محورية ضمن استراتيجيتنا للنمو، بالتزامن مع تسارع وتيرة توسعنا في دبي. ويجسد «إلمورا» رؤيتنا طويلة الأمد لتطوير مشاريع سكنية راقية ترتكز على التصميم، في مواقع استراتيجية واعدة داخل المدينة، بما يتماشى مع رؤية دبي في تطوير مجتمعات حضرية حديثة من الجيل الجديد».

وأشار بيرواني إلى أن «وجود شركة «جريد» بصفتها شريكاً لإدارة دورة حياة التطوير، من شأنه أن يمنحنا ثقة كبيرة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بدءاً من التصميم والبناء وصولاً إلى التسويق والمبيعات». وأضاف: «يسرنا أيضاً الإعلان عن مشروع «نيـوتيرا» السكني المرتقب في مدينة دبي للإنتاج، إذ يعكس هذا المشروع استمرار مسيرة نمونا وثقتنا طويلة الأمد في الوجهات السكنية الحضرية الصاعدة في دبي».

وقال شرين آر. غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جريد»: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية الأوسع، تمكننا شبكة «جريد» الواسعة من اختيار الشركاء المناسبين، بما يضمن تنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد ووفق أعلى معايير الجودة».

ويضم مشروع «إلمورا» 85 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، حيث تم بيع جميع وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، فيما تتوفر حالياً مجموعة محدودة من الشقق المؤلفة من غرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 1.7 مليون درهم.

ويوفر مشروع «إلمورا» لسكانه وصولاً سلساً إلى أبرز الوجهات الحيوية للأعمال ونمط الحياة العصري في دبي، حيث يقع على بُعد دقائق من مركز دبي المالي العالمي، وعلى مسافة خمس دقائق فقط من مشروع التوسعة الجديد «DIFC 2.0» الذي تقدر قيمته بنحو 100 مليار درهم إماراتي. كما يستفيد السكان من قرب المشروع من مناطق داون تاون دبي وجميرا وشاطئ لا مير، إلى جانب سهولة الوصول إلى محطات المترو والطرق الرئيسية وشبكات التنقل المستقبلية، ما يعزز من تجربة العيش الحضري المتكاملة.