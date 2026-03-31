دبي للاستثمار تضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا» في منطقة ميدان

أعلنت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، وضع حجر الأساس لمشروع «الفيستا»، مشروعها العمراني متعدد الاستخدامات في منطقة ميدان هورايزن بدبي.

وتم وضع حجر الأساس بحضور خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، وعبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.

وفي إطار هذه المرحلة المتقدمة من تطوير المشروع، وقعت دبي للاستثمار العقاري أيضاً عقد الإنشاء الرئيسي مع شركة المقاولات «جي في هوري باراماونت»، لتولي تنفيذ أعمال البناء وفق خطة التنفيذ المعتمدة والجدول الزمني المحدد للمشروع.

محطة مهمة

وقال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: «يمثل مشروع "الفيستا" محطة مهمة في مسيرة تطوير محفظتنا العقارية، ويعكس نهجنا الاستراتيجي القائم على تطوير مشاريع عمرانية متكاملة تجمع بين الجودة في التصميم ودقة التنفيذ، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل. ومع انطلاق أعمال الإنشاء الرئيسية، نواصل التزامنا بتقديم مشاريع تطويرية عالية الجودة في مواقع استراتيجية تشهد نمواً متسارعاً في إمارة دبي، بما يعزز من مكانة "الفيستا" كوجهة حضرية متكاملة متعددة الاستخدامات عند اكتمالها».

ويتم تطوير مشروع «الفيستا» من خلال شركة دبي للاستثمار العقاري، الذراع العقارية المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، حيث يجمع المشروع ضمن مخطط رئيسي متكامل بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات المكتبية العصرية ومنافذ التجزئة، ليقدم وجهة عمرانية متكاملة.

ويقع مشروع «الفيستا» في منطقة ميدان هورايزن، إحدى أبرز المناطق الصاعدة في دبي للمشاريع متعددة الاستخدامات، ويتألف من برج سكني بارتفاع 39 طابقاً يضم 312 وحدة سكنية متنوعة تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب برج تجاري مكون من 19 طابقاً يوفر نحو 120.000 قدم مربع من المساحات المكتبية المصممة لتلبية احتياجات بيئات العمل الحديثة، بالإضافة إلى مجموعة من منافذ التجزئة التي تعزز من حيوية المشروع وتكامل استخداماته. وصمم المشروع ليقدم بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، حيث يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية التي تلبي احتياجات السكان والمستأجرين التجاريين على حد سواء.

وتتواصل أعمال البناء في المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال الربع الأول من عام 2028.