«عزيزي» تعلن بدء تسليم وحدات «بيتش فرونت I» و«ريفييرا 69»

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، بدء التسليم المتزامن لمشروعي «ريفييرا 69» و«بيتش فرونت I» ضمن مشروعها الرائد عزيزي «ريفييرا» الذي يقع في منطقة «ميدان» بمدينة محمد بن راشد، خلال حفل رسمي أقيم بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة فرهاد عزيزي.

ويأتي الإنجاز ليعكس تسارع وتيرة العمليات الإنشائية لدى الشركة، تمهيداً لسلسلة من عمليات التسليم المرتقبة لمجموعة من المباني الإضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعكس إنجاز وتسليم «بيتش فرونت I» و«ريفييرا 69» انضباطاً حقيقياً في التنفيذ عبر مراحل التخطيط والبناء والتسليم. هدفنا في «ريفييرا» واضح، وهو بناء وجهة سكنية متكاملة تتناغم فيها البنية التحتية والمرافق والتصميم بسلاسة، لتثري حياة السكان جيلاً بعد جيل، ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف».

وتم تصميم مشروع «ريفييرا» ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفاء بـ «بهجة الحياة» (joie de vivre)، حيث يضم بوليفارد تجاري واسعاً، وممشى حول البحيرة الكريستالية، ومساحات خضراء شاسعة. وبفضل موقعه الاستراتيجي في «ميدان» بمدينة محمد بن راشد، يوفر المجمع ارتباطاً وثيقاً بأهم مناطق الإمارة، مرسخاً مكانته وجهة سكنية وتجارية بارزة في المشهد العمراني المتطور بدبي.

ويعد «ريفييرا 69»، المندرج ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، مبنى سكنياً مكوناً من 10 طوابق يضم 112 وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 11 متجراً. ويمثل هذا المشروع المبنى الثامن المكتمل في المرحلة الرابعة، ما يرفع نسبة الإنجاز الإجمالية في هذه المرحلة إلى 74%. كما تم تسليم «بيتش فرونت I»، وهو واحد من 3 أبراج سكنية بارتفاع 20 طابقاً ضمن مشروع «ريفييرا بيتش فرونت»، ويضم 555 وحدة سكنية تتنوع ما بين استوديوهات وشقق من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب مجموعة من المحلات التجارية المتنوعة. ويتميز المشروع بموقعه الاستثنائي على ضفاف البحيرة الكريستالية الصالحة للسباحة والتي تمتد بطول 2.7 كيلومتر، ما يتيح للسكان وصولاً مباشراً إلى الشاطئ والمرافق المميزة.

وتشمل المرافق المتوفرة في المشروعين أحواض سباحة، وحدائق منسقة، وصالات رياضية متطورة، ومناطق مخصصة للشواء ومناطق لعب الأطفال، ومساحات مخصصة لليوغا، ما يعزز مكانة «ريفييرا» وجهة سكنية متكاملة.