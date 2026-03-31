دبي الجنوب تفتتح مركز توزيع لـ «هيلمان كاليبـر» في المنطقة اللوجستية

شهدت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، افتتاح مركز توزيع جديد لشركة هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس ضمن المنطقة اللوجستية، في خطوة تعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية الصحية المتخصصة، وتعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً رائداً لسلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي.

ومع هذه الإضافة، ترتفع شبكة «هيلمان كاليبر» في الإمارات إلى 5 مراكز توزيع، ما يعزز حضورها كأحد أبرز مزودي الخدمات اللوجستية الصحية المتكاملة في المنطقة، ويواكب الطلب المتزايد على سلاسل إمداد مرنة وموثوقة، خصوصاً مع تطور المتطلبات التنظيمية وارتفاع الحاجة إلى إدارة دقيقة وشفافة للمنتجات الطبية الحساسة للحرارة.

وانطلاقاً من المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، يسهم المركز الجديد في زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لدى الشركة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة والحلول المخصصة للعملاء. وقد صمم لتلبية متطلبات السوق، بما يشمل إدارة المنتجات الصحية التي تتطلب سرعة في المناولة والتوصيل، والمنتجات الحساسة لدرجات الحرارة وفق أعلى معايير الامتثال، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتعزيز الشفافية الرقمية الشاملة، إلى جانب دعم عمليات التوزيع حتى مرحلة التسليم النهائي بكفاءة عالية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «نرحب بانضمام مركز جديد لشركة هيلمان كاليبـر ضمن دبي الجنوب، وهو ما يعكس النمو المتسارع في الطلب على الحلول اللوجستية المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية. وتواصل المنطقة اللوجستية ترسيخ دورها كمنصة محورية لسلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتكاملة، وموقعها الإستراتيجي، وشبكة الربط متعددة الوسائط، بما يمكن الشركات العالمية من تعزيز عملياتها الإقليمية وضمان وصول المنتجات الحيوية بكفاءة وموثوقية عالية».

وقال لي آيونز، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في هيلمان كاليبر هيلث كير لوجستكس: «يمثل افتتاح موقعنا الخامس للخدمات اللوجستية الصحية في الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا التشغيلية، ورفع مستوى الاستجابة والمرونة، وضمان الامتثال التنظيمي لعملائنا. ويؤكد هذا التوسع التزامنا المستمر بالسوق الإماراتي ودوره الإستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي لقطاعي الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. كما يعزز من قدرتنا على دعم سلاسل الإمداد الصحية العالمية بكفاءة أعلى».

وتم تطوير المركز الجديد وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية للسلامة والاستدامة البيئية، حيث يضم منطقة مخصصة لتخزين المواد الخطرة، إلى جانب تزويده بتقنيات الطاقة الشمسية انسجاماً مع أهداف الاستدامة للشركة. كما يعتمد المركز على بنية تحتية متقدمة وأنظمة إدارة جودة متوافقة مع ممارسات التوزيع الجيدة GDP العالمية، إضافة إلى بروتوكولات أمنية مشددة لضمان سلامة المنتجات وسلامة سلسلة التوريد من المصدر وحتى وصولها إلى العميل.

وتعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة، حيث توفر خدمات وعمليات متميزة، بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، و إي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.