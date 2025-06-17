"الموانئ والجمارك" تفوز بجائزة "الفريق القانوني الحكومي لعام 2025" على مستوى الشرق الأوسط

فازت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة "الفريق القانوني الحكومي لعام 2025" ضمن جوائز "ليكسس نكسيس الشرق الأوسط القانونية"، والتي تُعد من أرفع الجوائز القانونية في المنطقة، وتُكرّم أبرز الإنجازات القانونية المتميزة على مستوى الشرق الأوسط.

وقد حصلت إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة على هذه الجائزة تقديراً للأداء المهني الاستثنائي لفريقها القانوني، ولدوره المحوري في تطوير المنظومة القانونية داخل المؤسسة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والابتكار في العمل القانوني.

وفي هذا السياق، عبّر ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً "تُجسد هذه الجائزة تقديراً ملموساً لجهود فريقنا القانوني الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لنجاح مؤسستنا في تعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة. نحن نؤمن بأهمية دور القانون كرافد استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا نعمل باستمرار على رفع كفاءة فرقنا من خلال التطوير المستمر والتدريب المتخصص."

وأضاف النيادي: "التميز القانوني ليس فقط هدفاً بحد ذاته، بل هو أيضاً ركيزة تمكّننا من خلق بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، تدعم رؤية حكومة دبي المستقبلية في التحول إلى اقتصاد معرفي متقدم. نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز منظومتنا القانونية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس التزامنا الثابت بالحوكمة الرشيدة والشفافية."

ومن جهته، قال الدكتور حمد الحوسني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة، والذي تسلم الجائزة بالنيابة عن المؤسسة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي بحضور نخبة من قادة القانون في منطقة الشرق الأوسط: "إن هذا التكريم يمثل حافزاً كبيراً لنا للاستمرار في تقديم حلول قانونية مبتكرة تدعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتعزز من مساهمتنا في تحقيق رؤية حكومة دبي المستقبلية."

وأضاف الحوسني: "نفخر بهذا الفوز الذي يعكس روح الفريق الواحد وثقافة التميز التي نحرص على ترسيخها، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل لدعم المبادرات القانونية النوعية واتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة المؤسسة على المستوى المحلي والإقليمي".