33 شركة إماراتية تتصدر قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2025

تصدرت دولة الامارات قائمة فوربس الشرق الأوسط " بـ 33 شركة لأقوى 100 شركة عامة في المنطقة لعام 2025"، حيث تواصل الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قيادة أسواق رأس المال وتعزيز مشهد النمو الاقتصادي الإقليمي. وتبرز القائمة الزخم الذي تحققه هذه المؤسسات من حيث الأصول والمبيعات، ما يعكس متانتها ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في صافي الأرباح والقيمة السوقية.

وما تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بتمثيلها 91 شركة، تتصدرها الإمارات بـ33 شركة، تليها السعودية بـ30 شركة، وقطر بـ12 شركة. كما تضم القائمة 10 شركات من الكويت، و4 شركات لكل من المغرب وسلطنة عُمان، و3 شركات من مصر، وشركتين لكل من الأردن والبحرين.

وشهدت شركات القائمة تراجعًا طفيفًا في صافي أرباحها خلال العام الماضي، بنسبة 1.2% لتسجل 237.4 مليار دولار. كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 3.6% لتصل إلى 3.5 تريليون دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025. مع ذلك، نمت المبيعات لـ100 شركة بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 تريليون دولار، ومجموع أصول بنحو 5.4 تريليون دولار، بمعدل نمو 10.8% مقارنة بقائمة العام الماضي، ما يشير إلى توسع الأعمال واستثمارات طويلة الأجل.

ولإعداد التصنيف، اعتمدت فوربس على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصُنفت الشركات العامة وفقًا لـ4 معايير بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025. وقد حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. في حين استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل 2025.

في حين تتصدر أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليار دولار، بقيادة رئيسها وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين حسن الناصر. وفي مايو 2025، وقّعت الشركة 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى بقيمة 90 مليار دولار، عبر خطوة من شأنها تعزيز حضورها العالمي. تليها في المركز الثاني الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها الإمارات، ثم في المركز الثالث كل من مجموعة (QNB) القطرية، والبنك الأهلي السعودي.

كما تهيمن الإمارات والسعودية على المراكز الـ10 الأولى، من بين 4 دول ممثلة، بواقع 4 شركات لكل منهما، بما يؤكد على مواصلة تصدرهما مشهد الأعمال في المنطقة.

كذلك كان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا مرة أخرى بـ45 شركة، مع أصول إجمالية بلغت 3.6 تريليون دولار. يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بـ9 شركات لكل منهما. مع ذلك، لا يزال قطاع الطاقة، ممثلًا بـ6 شركات، الأكثر ربحية بنحو 114 مليار دولار، بفضل أرامكو.

فيما تضم قائمة العام الحالي 5 شركات جديدة، منها 4 شركات مدرجة حديثًا هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية، ولولو للتجزئة القابضة، وأجيليتي جلوبال، وإن إم دي سي إينيرجي. وقد انضمت شركة سابك السعودية مجددًا إلى القائمة، بعد تحقيقها ربحًا بنحو 993 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بخسارة 102.5 مليون دولار في عام 2023.

أقوى 10 شركات عامة في الشرق الأوسط لعام 2025:

1- أرامكو السعودية

الدولة: السعودية

القطاع: الطاقة

2- الشركة العالمية القابضة (IHC)

الدولة: الإمارات

القطاع: الاستثمار

3- مجموعة QNB

الدولة: قطر

القطاع: البنوك والخدمات المالية

4- البنك الأهلي السعودي

الدولة: السعودية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

5- مصرف الراجحي

الدولة: السعودية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

6- بنك الإمارات دبي الوطني

الدولة: الإمارات

القطاع: البنوك والخدمات المالية

7- بنك أبوظبي الأول

الدولة: الإمارات

القطاع: البنوك والخدمات المالية

8- مجموعة stc

الدولة: السعودية

القطاع: الاتصالات

9- بيت التمويل الكويتي

الدولة: الكويت

القطاع: البنوك والخدمات المالية

10- بنك أبوظبي التجاري

الدولة: الإمارات

القطاع: البنوك والخدمات المالية