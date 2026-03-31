«أبوظبي الأول» ينظم فعالية تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي

نظّم بنك أبوظبي الأول فعالية افتراضية بعنوان تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة «بريسايت»، وبدعم من «مايكروسوفت».

وأوضح البنك أن المبادرة جمعت مشاركين من البنك ومؤسسات أخرى، لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الحقيقية التي تواجه سير العمل في مختلف قطاعات البنك.

وشارك في الفعالية التي استمرت ليوم واحد مجموعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب خبراء تقنيين، وشركاء تكنولوجيا عالميين، للعمل على إيجاد حلول لتحديات محددة مسبقاً، وتطوير حلول عملية قابلة للتوسع.

وتم تشكيل لجنة تقييم مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المشاركة لتقييم النتائج النهائية، وشارك في الفعالية 4 فرق متعددة التخصصات.