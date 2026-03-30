«إمباور» توقع اتفاقية لتزويد «سيتي ووك» بطاقة 17500 طن تبريد

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، اتفاقية مع شركة «مِراس» للتطوير العقاري التابعة لـ «دبي القابضة للعقارات» لتزويد المرحلة الثالثة من «سيتي ووك» ومبنى «فيرف» بطاقة ‏تتجاوز 17500 طن تبريد لتلبية احتياجات المشاريع التطويرية المتنامية في المنطقة.

ويمثل المشروع إضافة جديدة لمحفظة «إمباور» الواسعة من المشاريع الرائدة في مختلف أنحاء إمارة دبي والتي تضم حوالي 1750 مبنى.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تضيف «إمباور» من خلال هذه الاتفاقيات مشاريع جديدة إلى محفظة أعمالها، ما يؤكد فعالية جهودنا في ترسيخ مكانة المؤسسة كشريك معتمد وموثوق في خدمات تبريد المناطق في دبي. كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز تنوع القطاعات التي نخدمها، وتوسيع نطاق إسهاماتنا في جهود خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف: «نحرص على مواكبة التطور السريع والمستمر في إمارة دبي بجميع القطاعات. حيث يشهد القطاع العمراني نمواً متسارعاً، ونعمل على تطوير خدمات تتوافق مع التطلعات الناشئة، بما يناسب المكانة العالمية لدبي، ويرسخ مكانة «إمباور» وموثوقيتها في ريادة قطاع تبريد المناطق. ومن خلال ضم مشاريع جديدة إلى نطاق خدماتنا، نسعى لأن نوسع أثرنا في مسيرة الاستدامة لدولة الإمارات وأن نواءم أهدافنا مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر مستدام والوصول إلى الحياد الكربوني».

ويعكس التوسع الجديد دور «إمباور» الريادي في صناعة تبريد المناطق، حيث تسعى المؤسسة دائماً لتقديم تقنيات مبتكرة وخدمات متكاملة تضمن راحة المستفيدين، مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية للمشاريع التي تتعامل معها.