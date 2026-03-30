«الشارقة الإسلامي» يطلق طرحاً لحقوق الأولوية لجمع 2.59 مليار درهم

وافق مصرف الشارقة الإسلامي ش.م.ع («المصرف») - خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي - على زيادة رأس مال المصرف من خلال طرح استراتيجي لحقوق الأولوية يهدف إلى جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 2.59 مليار درهم. وتُعد المبادرة خطوة فاصلة لتعزيز سرعة النمو الداخلي القوي للمصرف، وتوفير قيمة جوهرية طويلة الأمد للمساهمين.

يمنح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة فريدة للمشاركة في مسيرة النجاح المستمرة للمصرف، من خلال الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

تأتي المبادرة الاستراتيجية لخدمة مصالح المصرف ومساهميه من خلال تعزيز القدرة على تحقيق نمو ملموس في الأصول، مع ضمان اتخاذ خطوات استباقية لتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، بالتزامن مع التركيز المتواصل للمصرف على تحقيق عوائد قوية ومستدامة.

سيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأس المال المصدر لمصرف الشارقة الإسلامي من 3,235,677,638 درهماً إلى ما يصل إلى 4,314,236,850 درهماً، وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى 1,078,559,212 سهماً جديداً.

وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 2.40 درهم للسهم الواحد، وهو ما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم، مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 1.40 درهم للسهم الواحد. ويُمثل السعر خصماً بنسبة 37% مقارنة بسعر الإغلاق لأسهم المصرف في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما في 13 فبراير 2026 (اليوم الأخير للتداول قبل نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي).

أبدت حكومة الشارقة، التي تمتلك حصة جوهرية في مصرف الشارقة الإسلامي من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، دعمها الكامل لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية؛ كما أكدت التزامها، بصفتها مساهماً حالياً، بالاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة، ما يُعد دليلاً راسخاً على دعمها للطموحات المستقبلية للمصرف.

ويعتزم مصرف الشارقة الإسلامي استخدام صافي العائدات المحصلة من إصدار حقوق الأولوية في تعزيز القاعدة الرأسمالية لتتجاوز متطلبات كفاية رأس المال التنظيمية، وتوسيع نطاق نمو الميزانية العمومية للمصرف، وضمان استمرارية تقديم عوائد مجزية للمساهمين.

وقال معالي عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي: «يُعد الإعلان التاريخي بمثابة شهادة على التزامنا طويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نتيح لمساهمينا الكرام والأوفياء الفرصة للمشاركة في مسيرة نمونا ونجاحنا المتواصلة، في الوقت الذي نؤكد فيه دورنا كشريك أساسي في أجندة النمو لحكومة الشارقة والقيادة الرشيدة للدولة».

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «تُعد الصفقة خطوة محورية لمصرف الشارقة الإسلامي، حيث تمكننا من تسريع وتيرة النمو وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا، ونؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على أسس رأسمالية قوية ودعم التنمية المستدامة للمصرف».

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمدير الاكتتاب. كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنك تلقي الاكتتاب.