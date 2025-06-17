85.9 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بنمو 16.8% في الربع الأول 2025

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، باستحواذها على 47.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 40.5 مليار درهم، مما يعكس محافظتها على مكانتها الاستراتيجية في الأنشطة التجارية لأعضاء الغرفة.

وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط – باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي – في المرتبة الثانية باستحواذها على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 25 مليار درهم.

وجاءت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 9.1 مليار درهم.

وحلّت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة مستحوذةً على 9.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 8 مليارات درهم.

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة باستحواذها على 2.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 2.4 مليار درهم. في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.5% وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 460 مليون درهم.

وكانت أسواق أمريكا اللاتينية قد احتلّت المرتبة السابعة، حيث استحوذت على حوالي 0.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت 315 مليون درهم.

يُذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي 85.9 مليار درهم.