«إينوك» توسع شبكة مراكز «تسجيل» بافتتاح 3 فروع في الشارقة

أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية المتخصصة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن التوسع في مراكز «تسجيل»، أول وأكبر مزود لخدمات فحص وتسجيل المركبات في الإمارات، وذلك بافتتاح ثلاثة فروع جديدة في الشارقة في ثلاثة مواقع استراتيجية في منطقة المدام وسوق الحراج والمنطقة الصناعية الرابعة، بما يعزز التزام المجموعة بالسلامة المرورية ويعكس جهود «تسجيل» في تلبية احتياجات سائقي السيارات في جميع أنحاء دبي والإمارات الشمالية وتزويدهم بخدمات أكثر سهولة وكفاءة، في إطار توسعها الاستراتيجي في المناطق الشمالية وبالتعاون مع شرطة الشارقة وشركة الشارقة لإدارة الأصول.

وتقوم «تسجيل» حالياً بتشغيل 16 مركزاً في الشارقة، منها ضمن مرافق تجارية، ويتوقع أن تساهم المراكز الثلاثة الجديدة بنسبة 5% من إجمالي حجم فحوصات «تسجيل» في الإمارة.

وتعليقاً على الافتتاح، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «ساهمت «تسجيل» على مدار أكثر من 25 عاماً بدورٍ مهم في الحفاظ على السلامة المرورية في دولة الإمارات من خلال تزويد سائقي السيارات بخدمات موثوقة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات. ويمثل افتتاح المراكز الجديدة في المدام وسوق الحراج والمنطقة الصناعية الرابعة، خطوة أخرى وإضافة جديدة لتسهيل توفير هذه الخدمات الأساسية وجعلها أكثر ملاءمة للأفراد والمجتمعات في الشارقة. ولا شك أنه بافتتاح مراكز «تسجيل» وجعلها أكثر قرباً من عملائنا، فإننا نضمن حصول السائقين على أعلى معايير الفحص والتسجيل، بما يسهم في توفير بيئة قيادة أكثر أماناً وكفاءة في أنحاء الدولة».

يضم مركز «تسجيل» في سوق الحراج أربع حارات خدمة قادرة على إجراء حوالي 54 فحصاً يومياً، بقدرة فحص سنوية متوقعة تبلغ 31.000 مركبة. ويقدم المرفق خدمات شاملة تضم فحص المركبات الخفيفة والتصدير، والتقييمات الشاملة، وفحص وقياس الهيكل، والفحص الإلكتروني، وشهادات اعتماد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ويضم مركز «تسجيل» المدام حارة خدمة واحدة، ومن المتوقع أن يجري 26 اختباراً يومياً، بقدرة فحص سنوية تبلغ 10 آلاف مركبة، وتوفير خدمات فحص المركبات الخفيفة والتصدير لمجتمع منطقة المدام.

ويأتي المركز الجديد في المنطقة الصناعية الرابعة بتصميم لخدمة العملاء من الشركات والمستهلكين في المنطقة الصناعية، حيث يقدم خدمات فحص وتسجيل شاملة للمركبات، بالإضافة إلى خدمات التأمين في الموقع، ليوفر للعملاء حلاً متكاملاً في مكان واحد.

وتوفر مراكز «تسجيل» مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إصدار لوحات الأرقام، ورخص القيادة الدولية، وفحص وقياس الهيكل للمركبات الخفيفة، وفحص البطارية، والفحص الإلكتروني، وخدمات كبار الشخصيات. وعلاوة على ذلك، تقدم «تسجيل» أيضاً خدمات كبار الشخصيات مجاناً لأصحاب الهمم وكبار السن والحوامل، إلى جانب مجموعة من وسائل الراحة الإضافية مثل فحص المركبات الثقيلة والخفيفة، ومجموعة متنوعة من إكسسوارات السيارات، وخدمات التصوير، والتأمين.

وبافتتاح المراكز الثلاثة الجديدة يبلغ عدد المراكز التي تديرها «تسجيل» اليوم 37 مركزاً ثابتاً واثنين متنقلين مجهزين بأحدث التقنيات ويديرها متخصصون مدربون تدريباً عالياً، مما يسهم في توفير خدمات رائدة في مجال فحص وتسجيل المركبات. وكشفت الشركة عن خطط توسع طموحة خلال عامي 2025-2026، بما في ذلك مشاريع جديدة في المنطقة الصناعية والصجعة بالشارقة.

منذ تأسيسها في عام 1999 في دبي، تعاونت إينوك مع شرطة دبي لإطلاق «تسجيل» بهدف توفير خدمات سريعة ومريحة لفحص وتسجيل المركبات. وفي عام 2006، وسّعت «تسجيل» عملياتها إلى الشارقة، لتصبح المزود الرسمي لخدمات فحص وتسجيل المركبات في الإمارة بالتعاون مع شرطة الشارقة.

ويأتي هذا التوسع في إطار جهود «تسجيل» المستمرة لإرساء معايير جديدة في مجال سلامة المركبات وخدمة العملاء، وبما يضمن حصول قائدي المركبات في كل الإمارات على أعلى معايير الفحص.