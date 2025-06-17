مركز دبي للسلع المتعددة يوقع مذكرة تفاهم استراتيجية لدعم إطلاق أول رمز رقمي مدعوم





وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، مذكرة تفاهم مع شركة أكوا إندكس، الرائدة عالمياً في تجارة سلع المياه. تدعم هذه الشراكة المهمة مبادرة شركة أكوا إندكس لإطلاق أول رمز أصول رقمية في العالم مدعوم مباشرة بموارد المياه العذبة، مما يُمثل نقلة نوعية في طريقة تداول المياه وتقييمها وإدارتها عالمياً.

يُعدّ هذا الرمز الرقمي الأول من نوعه عالمياً، وهو مدعوم بمياه عذبة مُتحقق من جودتها وصالحيتها للشرب ومُخزنة في خزانات عالمية، وسيُمكّن المستثمرين ومديري صناديق التحوط والمتداولين وعامة الجمهور من تداول المياه العذبة والاحتفاظ بها واستلامها كسلعة أساسية. تجمع الشراكة بين الابتكار المالي والخبرة في أسواق المياه، وستتيح آلية عملية لتوفير سيولة جديدة وتحسين مستوى الشفافية في سلاسل الإمداد المائي على المستوى العالمي.

وستستفيد شركة أكوا إندكس في إطار هذه الشراكة من الشبكة العالمية الواسعة لمركز دبي للسلع المتعددة وخدماته عالمية المستوى وبنيته التحتية المتطورة واحتضانه سوقاً رائداً لتداول السلع، مما يُسهّل التداول الفعّال والاستثمار في الأصول المائية. وستُعزّز الشركة توافر وتبادل المعرفة حول استخدام المياه وتسعيرها على المستوى العالمي، وستُتيح الوصول إلى منتجات التداول والتحوط الأساسية لمركز دبي للسلع المتعددة والشركات الأعضاء فيه، علماً بأن المركز لن يتملك الرمز الرقمي أو يُديره مباشرة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يُواجه ما يقارب نصف سكان العالم شُحّاً في المياه لفترة من السنة على الأقل، ومع ذلك تبقى المياه المورد الحيوي الوحيد الذي يفتقر إلى سوق ناضج ومُنظم. نفتخر بالشراكة مع شركة أكوا إندكس لبناء هيكل وسوق شفاف ومحايد ومتماسك قانونياً للمياه من أجل تأمين مستقبل هذا المورد الذي طالما تم التقليل من قيمته الحقيقية. تُشكّل هذه الشراكة المحطة التالية في جهود تأسيس مركز المياه التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث لن نكتفي بإبراز أهمية المياه فحسب، بل سنعمل أيضاً على جذب الشركات الرائدة في القطاع لإنشاء مركز عالمي في دبي للابتكار في مجال المياه والأمن المائي وأفضل الممارسات المستدامة والمعرفة والتعليم، مع ضمان تسهيل وصول المياه إلى المناطق التي تُعاني من شح في هذه السلعة الحيوية الأكثر تنقلاً في العالم".

من جانبه، قال يعقوب شيرازي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة أكوا إندكس: "إن تسعير المياه وفقاً لقيمة استخدامها، وتوحيد معاييرها حسب محتواها المعدني وجودتها، وتحويلها إلى فئة أصول جديدة للتداول المالي، يُشكّل تغييراً جذرياً في الاقتصاد العالمي. سيُرسي هذا النهج مستويات جديدة من إدارة المياه تمنع الندرة والتلوث وانعدام الوصول إليها. وستكون للمياه، باعتبارها أداة ضمان، تأثير نقدي كبير يُمكّن البلدان والبلديات من زيادة قدرات البنية التحتية. وتقدم أكوا إندكس، من خلال مبادرتها الجديدة لموارد المياه المرمزة، تحققاً عملياً من صحة هذا المفهوم. وسيضمن الجمع بين حلولنا المبتكرة المحمية ببراءات اختراع مع إمكانات مركز المياه التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إحداث نقلة رائدة في منظومات المياه".

يُشكّل هذا الإعلان جزءاً من الجهود المستمرة لمركز دبي للسلع المتعددة لتأسيس مركز المياه التابع له، وهو منظومة جديدة مخصصة لصناعة المياه العالمية يُرسّخ مكانة دبي بوصفها محوراً مركزياً ومحايداً لتداول المياه والابتكار في هذا المجال. ويجمع مركز المياه مبتكري تقنيات المياه ومقدمي الخدمات اللوجستية ومتداولي السلع تحت منصة واحدة. ويُشكّل طرح رمز مدعوم بالمياه ركيزة أساسية في استراتيجية مركز المياه التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، إذ يُوفّر أدوات جديدة للتحوط من المخاطر وتحسين تخصيص الموارد وتمويل البنية التحتية الحيوية عبر المناطق التي تُعاني من ضغط مائي.

ستُعلن التفاصيل الإضافية حول آلية تداول الرمز الرقمي ونقاط التسليم والأطر التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.