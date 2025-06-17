"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى الأردن ولبنان

استأنفت"فلاي دبي" اليوم رحلاتها إلى الأردن ولبنان مع مواصلة مراقبة الوضع.

وأكد متحدث باسم "فلاي دبي" أن رحلات الشركة تظل معلقة إلى إيران والعراق وإسرائيل وسوريا حتى 30 يونيو.

وأضاف: "استأنفت الناقلة رحلاتها إلى لبنان والأردن خلال النهار اعتباراً من 17 يونيو" وأن الناقلة تواصل مراقبة الوضع في هاتين الوجهتين.

وتابع المتحدث: "لقد أعدنا تشغيل الرحلات عبر شبكتنا حيثما سمحت الظروف بذلك، قد تحدث بعض التأخيرات في الرحلات بسبب القيود المستمرة على المجال الجوي. نعتذر عن الإزعاج الذي قد يسببه ذلك لمسافرينا، ونقدّر تفهّمهم خلال هذه الفترة. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا".

ونصحت الشركة العملاء بالتأكد من حالة رحلاتهم عبر flydubai.com .

وأشارت إلى استمرار تعليق رحلات فلاي دبي إلى مينسك وسانت بطرسبرغ حتى تاريخ 19 يونيو.