«بي إم اس» للتدقيق العالمية تفتتح مقرها الرئيسي في دبي

تعزز «بي إم اس BMS» الشركة العالمية في مجال التدقيق والاستشارات، دورها في تعزيز ثقافة التدقيق عالمياً بافتتاح مقر رئيسي متطور للشركة في دبي، والذي سيبدأ العمل بكامل طاقته مع بنية تحتية للاتصال المحلي في غضون شهر واحد، وتواصل «بي إم اس» الارتقاء بالمعايير المهنية كواحدة من أفضل 25 جهة معتمدة في مجال اعتماد القيمة المحلية المضافة (ICV) ولها مكاتب في دول مجلس التعاون الخليجي الست، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وضمن 20 شركة معترف بها من قِبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأكد سي إيه شينشا كيه. بي، الرئيس التنفيذي، للشركة: «إرثنا الممتد على مدار 24 عاماً يتوسع باستمرار، واليوم نحتفل بافتتاح مركزنا الجديد في دبي وفريقنا المهني المكون من 500 موظف، إلى جانب التزامنا بتنظيم ندوات محو الأمية في مجال التدقيق في مختلف أنحاء العالم».

وأكد سيلفان دارماراج، المدير الأول، على كفاءتهما المزدوجة قائلاً: «تمكن شهادات القيمة المحلية المضافة (ICV) والبنك المركزي عملاءنا من الوصول إلى عقود وخدمات مصرفية مميزة بثقة».

وأشار بول جيليس، الشريك (المملكة المتحدة) والمدير الأول، إلى تكامل BMS قائلاً: «يضمن اتصالنا بين الشرق والغرب خدمات تدقيق ومحاسبة سلسة عبر أسواق متنوعة مع فهم محلي دقيق».

وأكد بدر سيف الكندي، الشريك (عُمان) والمدير الأول، على قيمة التوطين قائلاً: «نقدم استشارات مراعية للسياق، تعكس القوانين والثقافات والمأكولات والضرائب المحلية».

وأكد مصطفى باليكالاكاث، المستشار العالمي، على الأسس الأخلاقية للشركة قائلاً: «إن السياسات الأخلاقية الراسخة تحمي مصالح عملائنا عالمياً وترسخ نزاهة شركتنا».