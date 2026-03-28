تراجع شهية المخاطرة يضغط على سوق العملات المشفرة وسط حذر المستثمرين

شهدت سوق العملات المشفرة تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس، في ظل موجة ضغوط بيعية واسعة النطاق طالت معظم الأصول الرقمية الكبرى، بالتزامن مع حالة من الحذر التي تسيطر على سلوك المستثمرين، ترقباً لتطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي لا تزال تلقي بظلالها على معنويات الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من الرسائل الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي تشير إلى قرب انتهاء الحرب، فإن هذه التصريحات لم تكن كافية لاحتواء مخاوف المستثمرين، الذين اتجهوا إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

انخفضت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة إلى نحو 2.37 تريليون دولار بنهاية تعاملات الجمعة، مقارنة مع 2.50 تريليون دولار في الأسبوع السابق، مسجلة خسارة تقدر بنحو 5.2%، في دلالة واضحة على استمرار الضغوط البيعية واتساع نطاق الحذر في السوق.

عكست العملات المشفرة الكبرى هذا الاتجاه الهبوطي، حيث سجلت تراجعات أسبوعية متفاوتة، وهبطت بتكوين بنسبة 5.26% لتستقر قرب 66.394 دولاراً، كما انخفضت إيثريوم بنسبة 6.14% لتصل إلى نحو 1.992 دولاراً، وهبطت إكس آر بي (XRP) بنسبة 6.62% لتسجل حوالي 1.33 دولار، و تكبدت سولانا خسائر بنسبة 6.72% لتتراجع إلى نحو 83 دولاراً، وسجلت دوجكوين تراجعاً أقل حدة بنسبة 2.78% لتبلغ قرابة 0.090 دولار.

ويلاحظ أن العملات البديلة، وعلى رأسها سولانا وإيثريوم، تكبدت خسائر أكبر نسبياً مقارنة مع بتكوين، ما يعكس حساسية أعلى لهذه الأصول تجاه تقلبات السيولة ومعنويات المستثمرين.

تأتي هذه التراجعات في وقت تتزايد فيه الضبابية حول اتجاهات السيولة العالمية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية، ما يدفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، عبر تقليص الانكشاف على الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو أدوات أكثر أماناً.

كما تعكس هذه التحركات تحولاً مؤقتاً في شهية المخاطرة، في انتظار إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية العالمية وتطورات المشهد الجيوسياسي، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.