«الخمسة الكبار» يدعو إلى تخطيط حضري جديد

دعا معرض «الخمسة الكبار» إلى «تخطيط حضري جديد» في ختام فعالياته في دبي أمس، حيث تميزت الفعاليات المصاحبة Liveable CitiesX وFuture FM وGeoWorld بإبراز الحاجة إلى مبادئ حضرية جديدة وابتكارات متطورة لتحويل المدن. وكان هذا الحدث شهد أمس حضور البروفيسور كارلوس مورينو، المدير العلمي لكلية IAE Paris-Sorbonne وصاحب فكرة «مدينة الـ15 دقيقة»، حيث دعا إلى تحول نموذجي في التخطيط الحضري.

وقال مورينو: «حان الوقت للتفكير في مستقبل المدن وتغيير نماذجنا، بما في ذلك في هذه المنطقة من العالم؛ حان الوقت لتقديم حضرية جديدة للأجيال الجديدة، فهذه ليست حضرية للغد فحسب، بل للقرن الحادي والعشرين أيضاً».

كما سلط الضوء على كيف يمكن لنموذج المدينة القريبة أن يحول مدن الشرق الأوسط من خلال تعزيز المجتمعات القابلة للمشي والشاملة، والحد من الاعتماد على السيارات وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ. وأضاف: «أحلم بأن يصبح الشرق الأوسط منطقة نموذجية للتقارب والمرونة».

شراكات وإنجازات استراتيجية

في خطوة مهمة لتلبية احتياجات البنية التحتية العالمية، وقعت وزارة البناء والإسكان والتنمية الحضرية في ساحل العاج مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركة رويال جلف للمقاولات، وتحالف تطوير ZDS، وصندوق أبوظبي. تهدف هذه الشراكات إلى بناء 17 ألف وحدة سكنية من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس التزام الوزارة بمعالجة العجز السكني في البلد.

وفي إنجاز آخر، أعلنت شركة ديار للتطوير، المدرجة في سوق دبي المالي، عن إطلاق مشروع بارك فايف، وهو مجمع سكني فاخر في مدينة دبي للإنتاج تبلغ قيمته 408.4 ملايين دولار (1.5 مليار درهم)، ويركز بصورة أساسية على أنماط الحياة الصحية والمشاركة المجتمعية. وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يتماشى تطوير «بارك فايف» مع رؤية دبي في إنشاء مساحات حضرية مستدامة ومبتكرة ترتقي بجودة حياة السكان».

وفي تطور رئيسي آخر، وقعت شركة PropTechBuzz مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة أعمال دبي PropTech (DPBG)، ما يضع دبي كمركز عالمي للابتكار في مجال PropTech.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز النمو من خلال المشاركة المجتمعية والأحداث والموارد، وربط شركات PropTech العالمية بسوق العقارات المزدهرة في دبي. وقال رافي كومار ساباتا، الرئيس التنفيذي لشركة PropTechBuzz: «نحن متحمسون لجلب الاتصالات العالمية إلى سوق العقارات النابض بالحياة في دبي».

وفي الوقت نفسه، عرضت شركة يلوسكان في GeoWorld برنامج YellowScan CloudStation، وهو برنامج مبتكر يقدم حلولاً قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام لتوليد البيانات بسلاسة.

شهد معرض LiveableCitiesX أيضاً إطلاق بلاط Solar+ من Pavagen، وهو منتج رائد يجمع بين الطاقة الشمسية والطاقة الحركية. ويولد البلاط الجديد ما يصل إلى 30 ضعفاً من الطاقة مقارنة بالمنتج السابق، ما يتيح لمطوري المدن والشركات والعلامات التجارية جمع بيانات قيمة أثناء إنشاء مساحات ديناميكية وجذابة تسهم في الاستدامة الحضرية.